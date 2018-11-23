Вениамин КОНДРАТЬЕВ: «Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве»

Глава региона Вениамин Кондратьев встретился с представителями ООО «Крахмальный завод „Гулькевичский”». В событии также принял участие вице-губернатор Андрей Коробка.

На одном из ведущих перерабатывающих предприятий края открылась линия по изготовлению высокотехнологичных продуктов для пищевой промышленности.

— Возможность производить мальтодекстрин делает ваш завод стратегическим не только для нашего региона, но и для всей России. Вы делаете его из отечественного сырья, составляете конкуренцию китайским и европейским производителям. А главное — сможете закрыть потребность российского рынка в этой добавке. Это и есть импортозамещение, о котором мы говорим,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Мощность предприятия позволяет перерабатывать порядка 370 тонн зерна кукурузы в сутки. Основной акционер Иван Тырышкин сообщил, что в первом квартале следующего года планируется выйти на полную загрузку завода. При этом выпускаемая продукция отвечает самым высоким стандартам качества.

— Это не просто мальтодекстрин, а продукты для производства детского питания, заменителей грудного молока, где требования существенно выше. И нам приятно, что наш завод, построенный в Краснодарском крае, самый современный в России, этим требованиям удовлетворяет,— акцентировал Иван Тырышкин.

Он подчеркнул, что для реализации подобных инвестиционных проектов на Кубани созданы максимально комфортные условия.

— Сумма вложений за последние два года достаточно большая: порядка двух миллиардов рублей. Но понимая, что край готов оказывать нам поддержку, мы как акционеры приняли решение развивать производство в регионе,— добавил представитель компании. — В дальнейшем мы хотим увеличить мощность переработки кукурузы до семисот тонн в сутки.

Вениамин Кондратьев отметил, что расширение предприятия будет способствовать экономическому росту муниципалитета и благосостояния его жителей.

— Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Количество рабочих мест, которые будут появляться, налоги в бюджеты различных уровней — это принципиальные моменты для развития экономики района и всего края,— подытожил губернатор.

«Крахмальный завод „Гулькевичский”» является единственным крахмало-паточным заводом в Краснодарском крае и одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности России. Завод работает с 2002 года, на нем трудится свыше четырехсот человек. Загрузка производственных мощностей по переработке кукурузы составляет 95—100 процентов. Вся продукция сертифицирована на соответствие мировым стандартам. В этом году два продукта завода — крахмал и патока стали обладателями знака «Сделано на Кубани».