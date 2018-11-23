С юбилеем, «ЮГАГРО»!

Партнерство, проверенное временем: четверть века главная и самая крупная аграрная выставка страны определяет тренды не то что на год-два — на десятилетия вперед. Только здесь все новинки российского и мирового сельхозмашиностроения, селекции, средств защиты растений, у стендов — первые лица компаний и научно-исследовательских институтов. Здесь ведутся прямые переговоры и заключаются крупные сделки: по словам главы региона В. И. Кондратьева, открывшего бизнес-форум, аграрии Кубани ежегодно закупают сельхозтехнику и оборудование в среднем на 12 млрд рублей. Часть этих средств — государственные деньги, федеральная и региональная поддержка сельхозтоваропроизводителей, субсидии.

«ЮГАГРО» собрала на юбилейной выставке более 850 компаний из 35 стран мира. Из них более ста — новички — представляют свои экспозиции на Кубани впервые. Верный выбор, хорошее начало для долгосрочного сотрудничества.

Поздравляя участников и гостей «ЮГАГРО-2018» с юбилеем, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил: эта выставка востребована не только в нашем Краснодарском крае — во всей нашей стране и во всём мире. «ЮГАГРО» — это уникальная возможность учиться, перенимать опыт ну и, конечно, идти на шаг впереди своих конкурентов.

— Мы получаем рекордные урожаи зерна, мы вкладываем серьезные денежные средства в развитие перерабатывающей промышленности, в экспортный потенциал нашего региона,— сказал глава региона.

Сельское хозяйство Кубани становится очень рентабельным, высокоинтенсивным бизнесом. И понимание того, что эта отрасль экономики должна давать прибыль, но не сверхприбыль, должно быть у каждого. Тогда будет сохранен тот баланс, которым выделяется наш регион, плодородие почв и интенсивность аграрного производства.

Безусловно, современные технологии задают тон в развитии всего сельского хозяйства. Поддержку получают и те компании, которые локализуют свое производство в Краснодарском крае, подчеркнул Вениамин Кондратьев:

— Мы окажем поддержку тому, кто создаст здесь новые рабочие места и будет платить налоги.

Разумеется, выбор за потребителем: он выбирает, какой трактор или комбайн, сорт или гибрид лучше, голосуя рублем.

Каждый регион ищет собственную сборку, собственное производство, отметил губернатор у экспозиции «КЛААС», но только конкуренция определяет сильнейшего на рынке.

В день открытия «ЮГАГРО-2018» губернатор Краснодарского края провел на выставке весь день, обойдя всю ее площадь, которую по размерам сравнивают с девятью футбольными полями. Это был не выборочный проход делегации, а живое общение с теми, кто уже работает на Кубани не один год, привозя технику и оборудование, технологии, средства защиты растений и минеральные удобрения.

Семьдесят два процента от общего числа участников «ЮГАГРО-2018» составили отечественные компании, среди которых кубанское ООО «Биотехагро», член российского Союза органического земледелия. Замахнулись ни много ни мало на биологизацию сельского хозяйства и, к слову, успешно решают эту задачу вместе с аграриями Кубани и многих других регионов России. Точки приложения сил — не только растениеводство, но и животноводство, птицеводство, рыбоводство. Выше качество продукции — больше прибыль. Аргумент срабатывает.

Директор «Биотехагро» А. И. Калашников с гордостью показал губернатору знаки на биопрепаратах: «Качество-Кубань» и «Сделано на Кубани», рассказал о простом, понятном и недорогом применении, препаратах для растений и животных, допускаемых в производстве экологичных, полезных для здоровья человека и вкусных продуктов.

Спор о том, нужны ли сегодня экопродукты и каков объем этой ниши, возникли еще до официального открытия «ЮГАГРО-2018», на пленарном заседании агроклуба «Экспорт продовольствия: стратегия, тактика и реалии». Общемировая цифра — два процента, для стран Европы, например Германии,— пять. И тем не менее интерес растет: в декабре прошлого года международная конференция по экопродуктам прошла в Мостовском районе. За сырьем на Кубань приехали представители европейского бизнеса, география участников — вся Россия.

Гости «ЮГАГРО» — это и вся аграрная Кубань, и соседние регионы, и все, кто в своем производстве, бизнесе столкнулся с теми проблемами, решить которые можно на аграрном форуме.

К слову, московские гости с удивлением слушали вице-губернатора А. Коробку о составляющей Стратегии Краснодарского края-2030 — развитии экологического производства сельхозпродукции в союзе с наукой.

В своем выступлении в рамках панельной дискуссии Андрей Николаевич подчеркнул:

— Краснодарский край сегодня — это действительно регион драйва с точки зрения производства сельскохозяйственной продукции. Здесь сосредоточены не только ресурсы в рамках производства зернового, но и развитое животноводство, овощеводство, виноградарство. Сегодня набирает темпы семеноводство.

Шагнула в завтрашний день переработка: буквально неделю назад открыто новое производство после реконструкции крахмального завода, который сможет перерабатывать до 110 тысяч тонн зерна кукурузы в год. Результат внедрения инновационных технологий — глубокая безотходная технология зерна кукурузы, что позволяет использовать все его компоненты для получения различных продуктов. Налажено производство крахмала, глютена, глютенового корма. Кроме того, завод выпускает мальтодекстрин — этот пищевой ингредиент широко используется в молочной, мясной, кондитерской и хлебопекарной отраслях. Один из видов можно использовать в производстве детского питания — сухих молочных смесей и каш. Он является натуральным экологически чистым растительным пищевым ингредиентом.

Такой вид мальтодекстрина — уникальный высокотехнологичный продукт. Аналогов ему на сегодняшний день в стране нет, хотя спрос колоссальный. Это кубанское предприятие можно считать одним из самых инновационных в пищевой промышленности России. Сумма инвестиций в проект составила порядка 1,9 млрд рублей.

Здесь применяются технологии будущего. Важно, что все продукты, которые производит предприятие, изготовлены полностью из сырья, выращенного на Кубани. Они безопасные и высококачественные. Это дает особое преимущество на мировом рынке. Благодаря новым разработкам крахмального завода производители края смогут расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить поставки как внутри России, так и в зарубежные страны. Вся продукция сертифицирована на соответствие мировым стандартам, составляет конкуренцию китайским и европейским производителям и закрывает потребность российского рынка в этой добавке.

Остановился вице-губернатор и на переработке отходов в производстве сахара — свекловичного жома: практически весь он гранулированным уходит на экспорт.

— Что касается основных наших продуктов экспорта, в том числе виноделия: кубанское вино продается не только на территории России — мы поставляем его в страны Европейского союза, Японию, ближнее зарубежье,— рассказал Андрей Коробка. — Да, мы все прекрасно знаем, что сегодня эталоном является итальянское, французское вино. Но российское, кубанское вино ничем не хуже, чем иностранные аналоги. Мы сегодня отмечаем те компании, которые активно продвигают свою винодельческую продукцию, побеждая на международных конкурсах за рубежом.

Андрей Коробка привел цифры по закладке виноградников в Краснодарском крае: 2015 год — всего 1000 гектаров, даже меньше — 870. В 2018 году планируется 2100. За пять лет все виноградопригодные земли будут заполнены виноградниками. Программа амбициозна, но сегодня только Краснодарский край и, может, еще Крым могут действительно наполнить рынок, заполнить Россию качественным отечественным продуктом. В этом направлении мы будем также двигаться, и двигаться активно.

Огромные возможности у края в развитии животноводства, отметил Андрей Коробка. Максимально корректируются меры государственной поддержки для того, чтобы выйти на рынок с тем производством молока, которое будет конкурентоспособно не только сегодня, но и завтра, и послезавтра. Планируется со следующего года при поддержке правительства, Министерства сельского хозяйства РФ начать строительство селекционно-генетического центра молочного направления в Усть-Лабинском районе. Инвестиции — порядка 10 млн рублей. Это даст Краснодарскому краю новый рывок, новые шаги в качественном производстве молока.

«ЮГАГРО», по мнению вице-губернатора, поможет аграриям удешевить себестоимость продукции: увидеть новые для себя культуры, технологии, направления, научиться экономить в большом и малом.

— Давайте исходить из того, что зарабатывать мы должны сегодняшним, завтрашним и послезавтрашним днем,— ресурс в виде земли не бесконечен,— завершил свое выступление на пленарной дискуссии Андрей Коробка.

«ЮГАГРО-2018» — территория будущего. Об этом говорят перспективные разработки российских ученых, трансформировавшиеся в конкретные инновационные продукты. Именно российские разработки были представлены на конференции «Цифровая индустрия на службе у агропромышленного комплекса России».

Главные плюсы внедрения новых технологий — повышение производительности, снижение издержек и рост прибыли.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«ЮГАГРО-2018» — это 30 дискуссионных площадок, 80 приглашенных спикеров, четыре павильона.

За последние три года в регионе произошло самое масштабное техническое переоснащение парка сельхозмашин. Ежегодно аграриями края приобретается техники на 12 млрд рублей.

Марина МАКСИМЕНКО

Фото Владимира СЕМЕНЦА