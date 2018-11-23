Воспитатель года России-2018

Воспитатель детского сада из Армавира Диана Бондарева вошла в число пятнадцати лауреатов всероссийского конкурса, обойдя свыше семидесяти представителей дошкольного образования из разных регионов России.

На конкурсе Диана Бондарева успешно провела мастер-класс для коллег, а также занятие с детьми, защитила доклад-презентацию «Мой успешный проект» и выступила в ток-шоу «Профессиональный разговор». Она стала не только лауреатом профессионального состязания, но и победителем в номинации «Игра и игрушка». Ей вручили почетный знак «Пси», а также символ конкурса — «Малую жемчужину».

В 2018 году заключительный этап IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» проходил в Орле. В нем участвовали представители дошкольного образования из 73 субъектов РФ.