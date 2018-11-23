Правила хорошей рекламы

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю состоялся брифинг заместителя руководителя управления, начальника отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Виктории Оберемок на тему «Об основных нарушениях в сфере законодательства Российской Федерации о рекламе».

В ходе брифинга Виктория Оберемок рассказала об основных нарушениях в сфере законодательства о рекламе, о последних изменениях в законодательстве, вступивших в силу в 2018 году, а также ответила на вопросы журналистов.

Любая реклама должна быть законной, пристойной, честной, корректной и достоверной. Однако в погоне за привлечением новых клиентов рекламодатели порой забывают правовые аспекты отношений в сфере рекламы. По словам Виктории Оберемок, за девять месяцев текущего года Управлением ФАС по Краснодарскому краю в соответствии с административным регламентов рассмотрено 104 дела по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. По результатам их рассмотрения выдано 51 предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Рассмотрено 93 административных дела, вынесены постановления о наложения штрафа на сумму 2382 тысячи рублей. Выдано двадцать предупреждений.

Только с разрешения абонента

Наибольшее количество нарушений выявлено при распространении рекламы посредством SMS-сообщений и телефонных звонков без предварительного согласия абонента.

— Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы,— пояснила Виктория Оберемок.

То есть если вы точно помните, что не ставили свою подпись, дающую согласие на обработку персональных данных, а вас продолжают донимать SMS-сообщениями про установку окон, балконов и зубных протезов с максимальной скидкой, то можно смело на основании вышеуказанного пункта требовать у рекламораспространителя прекратить рассылать навязчивую и вызывающую возмущение рекламу. Сделать это можно несколькими способами. Для начала попробуйте отправить ответное сообщение, содержащее отказ от дальнейшего получения рассылки данных сообщений. Можно еще направить письменное заявление в адрес места нахождения компании-рекламодателя с такой же просьбой. Если распространитель продолжает игнорировать вашу просьбу, обращайтесь в антимонопольный орган, который в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения законодательства о рекламе, принимает по результатам рассмотрения таких дел решения и выдает предписания.

А вообще, по возможности старайтесь не предоставлять свой номер мобильного телефона сайтам, компаниям без лишней надобности. Если же без предоставления номера телефона никак не обойтись, внимательно читайте анкеты и заявления, которые вас попросили заполнить, и не давайте согласия на получение рекламной рассылки.

Сведения должны быть достоверными

По-прежнему, как рассказала Виктория Оберемок, растет доля нарушений в рекламе финансовых услуг. Так, за девять месяцев текущего года по фактам распространения такой рекламы управлением было возбуждено четырнадцать дел. Одно из нарушений: не указаны все условия оказания соответствующих услуг (указан процент приема сбережений, зачастую завышенный, но при этом не указаны иные условия — минимальная сумма, которую нужно внести, сроки размещения денежных средств и так далее). Или организация рекламирует финансовые услуги, например по выдаче займов, но при этом не является кредитной или иной некредитной финансовой организацией.

— Следовательно, законом не предоставлено право на привлечение денежных средств граждан в виде займа под проценты путем размещения рекламы и распространение такой рекламы не допускается.

Немало нарушений выявлено и при распространении недостоверной рекламы. Виктория Оберемок напомнила, что в соответствии с федеральным законом недостоверной признается реклама, которая содержит несоответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и о других условиях приобретения товара.

Так, в Краснодарское УФАС России поступило заявление физического лица о признаках нарушения законодательства о рекламе при распространении на одном из сайтов посредством всплывающего баннера рекламы о продаже перфоратора. Из заявления следовало, что стоимость перфоратора, указанная в рекламе, не соответствует действительности, так как на сайте, на который заявитель перешел, нажав на указанный баннер, на данный перфоратор указана более высокая цена. По результатам рассмотрения данного дела эта реклама была признана ненадлежащей и рекламодателю выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

Поверка счетчиков по закону

Кроме того, управлением в текущем году было рассмотрено три заявления физических лиц о признаках нарушения законодательства о рекламе по фактам рассылки в почтовые ящики жителям Краснодара листовок в виде извещения рекламы услуг по поверке приборов учета воды. Заботливые рекламодатели напоминают, что согласно закону «Об обеспечении единства измерений», а также постановлению правительства все индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку, без проведения которой приборы считаются непригодными. Также в тексте указаны сроки проведения работ, номер телефона, по которому нужно обращаться для оформления заявки на поверку.

Потребители зачастую принимают данную рекламу за официальные извещения, однако это не так. Если позвонить по указанному в листовке телефону, то практически сразу становится ясно, что к поверке эта организация не имеет абсолютно никакого отношения. Зачастую подобные компании занимаются только продажей оборудования. А упоминание закона и правительственного постановления — это всего лишь рекламный ход. Однако незнающие люди, особенно доверчивые пенсионеры, с легкостью ведутся на уловки подобных организаций.

Если вы обнаружили в своем почтовом ящике подобную листовку, не обращайте на нее внимания! Помните: для осуществления поверки нужно обратиться либо в краснодарский «Водоканал», либо в специальную организацию, которая аттестована (о чем имеется документальное подтверждение) на выполнение поверочных работ.

Поверку водомера необходимо произвести по окончании срока действия, который также указывается в квитанции. Стоит также отметить важный факт, о котором забывают или просто не знают потребители услуг: срок поверки счетчиков устанавливается не с момента его установки и начала работы, а со дня его выпуска и упаковки на заводе-изготовителе.

Кстати, в итоге установить лицо, которое распространяет подобные листовки, оказалось очень сложно. Управлением были направлены запросы операторам связи, за которыми закреплены указанные в рекламе номера телефонов. В итоге из ответов операторов следовало, что абонентами этих телефонов являются лица, зарегистрированные в городе Петрозаводске Республики Карелия.

Немало нарушений допускают при распространении рекламы и средства массовой информации.

— Например, реклама лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения, медицинской техники, должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалиста,— пояснила Виктория Оберемок. — Причем пометка о противопоказаниях должна составлять не менее пяти процентов рекламной площади. Однако часто эти нормы не соблюдаются.

Нарушением считается и распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре, что также влечет наложение административного штрафа.

Новые изменения в законодательстве

В ходе брифинга заместитель руководителя управления рассказала и об основных изменениях в законодательстве. Так, 3 июня этого года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О рекламе», в соответствии с которыми не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе и на оборотной стороне документа.

— По данному вопросу Краснодарским УФАС России рассмотрено одно административное дело, возбужденное в отношении юридического лица по заявлению физического лица, по результатам которого общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере ста тысяч.

И совсем недавно, 11 ноября, вступили в силу изменения в закон о рекламе, устанавливающие запрет рекламы услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации.

Теперь многим студентам придется самим писать свои работы, что позволит реально оценить уровень их подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности. И это правильно. Как говорится, кто хочет получить хорошие знания, тот учится сам.

Людмила МЕЦЛЕР

Фото Константина СЕМЕНЦА