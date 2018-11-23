Перешли на единую электронную очередь

По поручению Президента Российской Федерации управляющий Государственным учреждением — Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Александр Рунов 15 ноября провел прием граждан.

В приеме приняли участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков и руководители первого и второго филиалов Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования, ответственные за рассмотрение и разрешение обращений граждан.

Всего Александр Рунов принял пять инвалидов. Один из них, инвалид третьей группы, обратился с просьбой обеспечить его средствами технической реабилитации.

Александр Рунов пояснил инвалиду, что в настоящее время краевым отделением фонда ведется работа по заключению государственного контракта на поставку различных средств реабилитации для обеспечения необходимыми изделиями инвалидов в 2018 году. А. В. Рунов также отметил, что с 2017 года фонд перешел на единую электронную очередь и что на 2019 год будет заключено контрактов на выделение семи тысяч путевок на санаторно-курортное лечение — это больше, чем в прошлые годы. И пообещал, что обратившийся инвалид, будет обеспечен рекомендованными изделиями после заключения госконтракта не позднее 31 декабря текущего года.

Четверо других инвалидов обратились с просьбами обеспечить их санаторно-курортными путевками в 2019 году согласно их индивидуальным программам реабилитации.

Александр Рунов дал поручения руководителю филиала фонда №1 Дмитрию Калиниченко и руководителю филиала фонда №2 Ольге Скляренко решить положительно обращения граждан и пообещал, что исполнение обращений возьмет под личный контроль.

В установленные сроки полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В. В. Устинову будут представлены доклады о выполнении принятых решений.

Виктор БОГДАНОВ