Испытательный центр «Краснодар Водоканала» предоставляет услуги по исследованию качества воды

Испытательный центр питьевой воды и сточных вод (ИЦПВиСВ) «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») предлагает дополнительные услуги по анализу воды из систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения, дистиллированной, природной, питьевой и минеральной, в том числе, расфасованной в емкости. Кроме того, в лаборатории проводятся испытания состава почвы (грунта), ила, стоков и осадка сточных вод.

В Краснодарском крае испытательный центр «Краснодар Водоканала» является одной из крупнейших аккредитованных лабораторий, в штате которой трудятся высококвалифицированные специалисты. Испытания проводятся по органолептическим, микробиологическим, обобщенным, химическим, органическим и радиологическим показателям.

«Центр располагает лабораторными площадями, оснащен современным высокоточным оборудованием, как отечественного, так и импортного производства. Основной его деятельностью является контроль качества питьевой воды в городе Краснодаре и частично пригорода, контроль состава и свойств сточной воды предприятий города, сбрасываемой в городской канализационный коллектор и очищенной сточной воды, поступающей в реку Кубань», - говорит начальник ИЦПВиСВ «Краснодар Водоканал» Елена Кучеренко.

ООО «Краснодар Водоканал» оказывает широкий спектр дополнительных услуг физическим и юридическим лицам. Их оплата может производиться как за наличный (касса и терминал), так и безналичный расчет. Цены на услуги испытательного центра являются одними из самых конкурентоспособных, а каждому клиенту предприятия уделяется время, необходимое для получения исчерпывающей информации.