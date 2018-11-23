Несовершеннолетние осужденные Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю поздравили матерей с праздником

В Белореченской воспитательной колонии при поддержке администрации Краснодарского края прошло ежегодное масштабное мероприятие «День свидания с мамой».

На свидание с несовершеннолетними осужденными, приуроченное к Международному дню матери, одновременно приехало 32 близких родственника. Их сопровождали работники отделов по делам несовершеннолетних из 20 муниципальных образований Краснодарского края. Кроме того, к нескольким ребятам родственники прибыли из соседнего Крыма и Адыгеи.

Руководство колонии устроило экскурсию для родителей. Они увидели, в каких условиях живут их дети, ознакомились с существующими в воспитательном учреждении правилами, получили подробные ответы на все свои вопросы.

Главным событием дня стал праздничный концерт, подготовленный несовершеннолетними осужденными. Они пели, танцевали, читали стихи и разыгрывали театральные сценки. Так подростки благодарили и признавались в любви к своих матерям. Символом сыновей любви стали изготовленные собственными руками и подаренные матерям бумажные сердца.

Со сцены к присутствующим обратились начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН края Дмитрий Цюпа и начальник Белореченской воспитательной колонии Юрий Климов. Они поздравили всех с наступающим праздником Матери, пожелали скорейшего воссоединения семей и предложили родственникам активнее участвовать в воспитании находящихся в учреждении подростков.

После концерта состоялось школьное родительское собрание. Желающие могли получить правовую консультацию у специалиста из Государственного юридического бюро Краснодарского края, посмотреть выставку рисунков и поделок осужденных, поучаствовать в жюри конкурса стенных газет.

Перед расставанием осужденные поближе пообщались со своими родными за совместным чаепитием.

Регулярное проведение Дней матери в Белореченской воспитательной колонии, несомненно, приносит положительный результат. Ведь какими бы хорошими не были материально-бытовые условия в учреждении, сколько бы усилий его администрация не вкладывала в процесс воспитания подростков – все это не может заменить родительской любви. Поэтому воспитанникам с первого дня нахождения в колонии помогают сохранить связь с семьей, разыскать родных и близких, восстановить с ними отношения.