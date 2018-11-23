Краснодарское УФАС России сообщает о предстоящих публичных обсуждениях в сфере контрольной деятельности за 3 квартал 2018 года и приглашает принять участие в мероприятии

30 ноября 2018 года в 1 1.00 (регистрация участников с 10.30 до 1 1.00) по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 2, главный корпус Кубанского государственного технологического университета, 1 этаж, аудитория Г 101 состоятся публичные обсуждения, которые будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Краснодарского края за 3 квартал 2018 года.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , через официальный сайт Краснодарского УФАС России http://krasnodar.fas.gov.ru, раздел «Обратная связь»/«Написать в УФАС», в тексте обращения указав пометку «Для публичных обсуждений» или задать при проведении публичных обсуждений.

С докладами можно ознакомиться на сайте Краснодарского УФАС РОССИИ: http://krasnodar.new.fas.RQv.ru/documents/666894

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

Для уточнения организационных вопросов обращаться по тел. 8 (861) 253-53-65, контактное лицо: Мигунова Анна Николаевна, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пресс-служба Краснодарского УФАС России