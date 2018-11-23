В Сочи приступили к сбору киви

Экзотический фрукт – один из немногих, который сегодня на курорте выращивают в промышленных масштабах. Созревает он позже всех остальных. В мякоти киви много аминокислот и глюкозы, кальция и йода, а в семечках достаточно витамина Е.

- Сбор урожая мы начинаем после проведения анализов на содержание твердых веществ, сахара. На сегодняшний день сахар превышает 10 процентов, доходит до 16-18, - рассказывает директор Адлерской опытной станции Александр Бойко.

Этот год для киви оказался урожайным для киви. Лозы усеяны экзотическим фруктом и напоминают гигантский виноград. Вес некоторых плодов, которые выращивают в Адлерском опытном хозяйстве, достигает 150 граммов, а их размер почти с человеческий кулак. Сегодня в хозяйстве культивируют 22 сорта киви. Основной — это «хэйвард». Именно он идет на продажу, другие выращивают для научных целей. Ягоды поставляют в основном на сочинский рынок, в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас на рынках курорта за килограмм фрукта просят от 100 до 120 рублей, что немного ниже цены прошлого года.

Ирина СИЗОВА