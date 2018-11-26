Олимпийская история от олимпийского университета

Созданный в Сочи Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) запустил учебную программу по методике преподавания истории олимпийского движения. Участниками первого потока слушателей в Москве стали более 40 представителей из разных регионов России. Среди них - преподаватели вузов и учащиеся магистратуры спортивной дипломатии, истории физической культуры и спорта, иностранные студенты, зарубежные магистранты. В течение недели они изучили курсы дополнительного профессионального образования «Теория и методика преподавания дисциплин «История физической культуры и спорта» и «Олимпийское образование»», которые реализуется РМОУ совместно с Олимпийским комитетом России при поддержке ГМК «Норильский никель». Слушатели программы смогли по достоинству оценить инновационные методики преподавания истории физической культуры, спорта и олимпийского образования, а также передачу исторических и практических знаний, которые они в дальнейшем смогут использовать в своей педагогической практике и специальности.

- Российский Международный Олимпийский Университет второй год проводит подобную образовательную программу. В период подготовки зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, наш университет по заказу Оргкомитета Сочи-2014 разрабатывал программы и пособия по олимпийскому образованию, в том числе по истории олимпийского движения, для средних школ и вузов страны. И мы считаем, что знание истории олимпийского движения, его философии, системы ценностей необходимы для тех, кто связал или собирается связать свою профессиональную деятельность с индустрией спорта, поскольку именно в прошлом кроется ключ к будущему. Совершенствование профессиональных компетенций тех, кто преподает историю спорта и олимпийского движения, овладение ими современными методиками и образовательными технологиями представляется нам чрезвычайно актуальным, - сказал, обращаясь к выпускникам, начальник Управления разработки образовательных программ РМОУ Виктор Кудрявцев.

- Современные тенденции высшего профессионального образования обязывают разрабатывать и внедрять в учебный процесс инновационные теоретико-методические подходы преподавания учебных дисциплин. Данный курс предоставляет слушателям возможность не только получить необходимую информацию по актуальным проблемам истории спорта, а также практически использовать полученную информацию в профессиональной педагогической деятельности. Олимпийская «образованность», в первую очередь, наших педагогов, а также спортсменов, тренеров, менеджеров, должна стать залогом успешной работы всех звеньев физкультурно-спортивного движения нашей страны, - отметила автор программы, председатель Комиссии по олимпийскому образованию

президент Центральной Олимпийской Академии, профессор Наталия Мельникова

По итогам слушателям были вручены удостоверения РМОУ о повышении квалификации, а также сертификаты Олимпийского комитета России. Занятия второго потока слушателей программы пройдут в Сочи, в кампусе университета, созданного компанией «Юниверсити Плаза», с 25 по 30 марта 2019 года. Слушателями курса станут преподаватели вузов из Томска, Читы, Омска, Забайкальского края и Ростовской области.

Игорь СИЗОВ