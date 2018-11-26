Программа Почты России и Артека «Дверь синего цвета» охватила уже десять тысяч артековцев

Десятитысячный адресат – получатель уникальных открыток от участников программы «Дверь синего цвета» - объявил о своем желании участвовать в этом всероссийском проекте.

Российский национальный почтовый оператор и крупнейший международный детский центр продолжают развивать совместную программу «Дверь синего цвета» по созданию в Артеке единственной в мире детской почты. Помимо организации почтового обмена между лагерями Артека в качестве почтовых комиссаров победители творческих конкурсов Почты России выполняют «домашние задания» – организуют обмен уникальными почтовыми отправлениями между артековцами всех смен и лет, живущими в самых удаленных уголках России и желающими получить на память открытку с символикой и видами Артека.

За полгода, прошедшие с момента старта программы, таких желающих набралось 10 000 человек. Им – при поддержке Почты России, обеспечивающей бесплатную пересылку, - уже из дома отправляют открытки 38 почтовых комиссаров Артека.

А пока определились имена почтовых комиссаров, которые будут обеспечивать почтовый обмен между лагерями Артека в ходе 14-й смены, – это победители очередного этапа конкурса «Одна почта – одна страна!», в котором каждый месяц в течение 2018 года разыгрываются бесплатные «комиссарские» путевки в Артек. С 4 по 25 декабря прием, обработку и доставку артековской почты будут осуществлять Екатерина Брызгалова из Нижнего Новгорода, Анастасия Зыкова из Перми, Елизавета Крутикова из г. Пыталово Псковской области, Артем Паатов из Майкопа (Республика Адыгея) и Дарья Таранникова из Воронежа.