Банки предоставили населению Кубани почти 280 млрд рублей кредитов

Жители Краснодарского края за 9 месяцев текущего года получили 278,8 млрд рублей банковских кредитов. Показатель вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 41,1%, что в целом соответствует темпам роста в среднем по Южному федеральному округу. На жителей Кубани приходилось почти 40% от всей суммы кредитов, предоставленных населению федерального округа.

Розничный кредитный портфель в Краснодарском крае по данным на 1 октября текущего года достиг 468,4 млрд рублей, показав рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 24,3%. Положительная динамика наблюдалась как в ипотечном, так и неипотечном кредитовании.

Более высокими темпами развивалось ипотечное кредитование. Ипотечный кредитный портфель в регионе за год (с 1.10.2017 по 1.10.2018) увеличился более чем на 30%, составив 169,1 млрд рублей. Ипотечные кредиты Краснодарского края составляют более 38% портфеля ЮФО. Портфель по неипотечным кредитам в Краснодарском крае вырос на 21%, составив 299,3 млрд рублей (40% портфеля неипотечных ссуд ЮФО).

На рост розничного кредитования повлияло снижение процентных ставок на заемные средства. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам населению в крае уменьшились до 11,8% в сентябре текущего года против 13,4% в аналогичном периоде прошлого года.