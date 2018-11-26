Конфликт между Россией и Украиной в Черном море

Утром, 25 ноября, пресс-служба ВМС Украины сообщила, что два украинских катера — «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» планово переходили из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Однако российские корабли предприняли «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир. Навигация через Керченский пролив регулируется российскими властями, которые, как утверждают в ВМС Украины, накануне получили информацию о передвижении украинских кораблей.

Примерно через час инцидент прокомментировала Федеральная служба безопасности России. В сообщении ведомства говорилось, что два артиллерийских катера и буксир военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и направились в Керченский пролив.

Заявки на проход кораблей Украиной поданы не были.