Что происходит с ценами на нефть

«Нефтяные цены снижаются. Великолепно! Наслаждайтесь! Сейчас $54 [за 1 барр. WTI], было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте еще ниже!» — написал в Twitter президент США Дональд Трамп в прошлую среду, а уже 23 ноября трейдеры и фонды устроили распродажу нефти.

Вслед за нефтью упал и рубль. Доллар 23 ноября укрепился на 0,57% до 66,19 руб., а евро — на 0,2% до 75,05 руб.

«Рынок опасается, что Саудовская Аравия не решится на сокращение добычи из-за давления Трампа, который получил возможность влиять на королевство из-за дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкоджи», — говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

«Ничего особого с российскими производителями нефти не случится: при текущем курсе цена на нефть 3250 руб. — вполне нормальный уровень для ведения бизнеса, развития компаний и выплаты дивидендов», — считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Капитальные вложения резать нефтяники по этому и следующему году уже не будут, может, более внимательно будут отбирать новые проекты. Он полагает, что падение цен на нефть произошло в том числе из-за более мягких санкций против Ирана и неоднозначных сигналов от членов ОПЕК по добыче.