В Сочи осудили закладчиков наркотиков из Тюменской области

Двое жителей Тюменской области осуждены за попытку провезти в Сочи особо крупную партию наркотиков. Их задержали полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В производстве следственного подразделения УВД по городу Сочи находилось уголовное дело, возбужденное в отношении двоих жителей Тюменской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Летом текущего года на стационарном посту полиции «Магри» инспекторы полка ДПС УВД по городу Сочи совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю остановили автомобиль Тойота под управлением приезжего из Тюменской области. При виде правоохранителей водитель и его попутчик явно занервничали.

В ходе осмотра остановленного транспортного средства в багажном отделении и в салоне полицейские обнаружили и изъяли несколько пакетов с веществами различного происхождения.

Согласно заключению эксперта изъятое является наркотическими средствами – марихуаной, метилэфидроном и амфетамином, общим весом свыше 200 граммов.

Установлено, что задержанные собирались незаконно сбыть наркотики на территории города Сочи посредством тайниковых закладок.

По материалам, собранным следствием, суд признал обвиняемых виновными в инкриминируемом преступлении и назначил им наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.