В Краснодарском крае воздух прогреется до 15 градусов тепла

В Краснодарском крае погода, 26 ноября, прогреется до комфортных плюсовых температур. Однако солнца жители Кубани по-прежнему не увидят. Плотные тучи будут всю неделю скрывать от южан так необходимые им солнечные лучи. А к четвергу, 29 ноября, мрачное небо разразится снежными хлопьями.

- В понедельник, 26 ноября, будет довольно тепло для конца осени, - прокомментировали в краснодарском отделении Гидрометцентра. - Температура воздуха первую половину недели будет достигать +8+15 градусов. Со вторника и ежедневно будет идти дождь преимущественно на всей территории Кубани. Во вторую половину недели температура понизится до -2 градусов. Кое-где по краю морозы будут сильнее.

Снег будет идти вплоть до 1 декабря. Но небольшие минусовые значения термометра вряд ли дадут ему залежаться. Тем не менее зима на Кубань придет четко по календарю.