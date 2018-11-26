В Ейском районе по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка

Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по факту смерти местного жителя в одном из населенных пунктов района.

По предварительным данным, 24 ноября 27-летний молодой человек осуществлял ремонт легкового автомобиля у себя в гараже. В ходе осуществления ремонтных работ произошел взрыв, в результате которого молодой человек получил повреждения, не совместимые с жизнью. С целью установления причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.