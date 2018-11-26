Розыск родственников бойцов Великой Отечественной

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю разыскиваются родные и близкие экипажа самолета Ил-2 № 30897, мотор № 292818 292-й штурмовой авиационной дивизии 800-го штурмового авиационного полка, сбитого вражеской зенитной артиллерией во время атаки 13 мая 1943 года в районе аэродрома Основа г. Харькова.

Работа с архивами позволила установить данные экипажа.

Это сержант Коротков Леонид Михайлович 1923 года рождения, из г. Ижевска Удуртской АССР, призывался Ижевским РВК.

Второй член экипажа – Белоусов Сергей Николаевич, 1916 года рождения, проживал Ивановская область, г. Шуя, ул. 2-я Масловская, 8. Призывался Шуйским РВК.

Обращаемся, в первую очередь, к своим коллегам из Ижевска и Ивановской области с просьбой помочь в поисках информации, касающейся данного экипажа. При наличии, информацию просим предоставить на электронный адрес отдела по взаимодействию со СМИ Управления ФССП России по Краснодарскому краю, либо факс (861) 277-54-53, моб. +7-928-20-50-830.