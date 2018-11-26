Всероссийская Спартакиада судебных приставов – 2018 стартовала на Кубани

Сегодня, 26 ноября, в санатории ФССП России «Зеленая долина» дан официальный старт Всероссийской Спартакиаде судебных приставов. В ней принимают участие 144 спортсмена, представляющие все территориальные органы ФССП России. Высокий уровень физической подготовленности участников спортивного праздника демонстрирует хотя бы тот факт, что более 60 человек имеют высшие спортивные звания Российской Федерации.

Компетентную оценку спортивных достижений обеспечивает судейская бригада, работающая под руководством главного судьи, начальника отдела специальной подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта Управления организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Федеральной службы судебных приставов Д.Н. Мчедлидзе.

В рамках Спартакиады работники ФССП России примут участие в соревнованиях по пяти видам спорта: волейболу, стритболу, настольному теннису, гиревому спорту и легкой атлетике.

Цель спортивного праздника – повышение уровня профессиональной подготовленности работников ФССП России. А основными задачами Спартакиады заявлено совершенствование уровня физической и спортивной подготовленности работников ФССП России, формирование основ здорового образа жизни работников ведомства, вовлечение их в систематические занятия физической культурой и спортом.

Нынешнее мероприятие – шестнадцатое по счету. Начало этой замечательной традиции было положено в 2002 году на Кубани, и основал ее Михаил Иванович Рысинов – главный судебный пристав Краснодарского края. Первый в новой истории службы праздник силы, мужества и спорта состоялся в год 200-летия Министерства юстиции России, а также 5-летия со дня возрождения службы судебных приставов.

Следующие два года Спартакиада проводилась на уровне Краснодарского края, а в 2005 году к кубанским приставам присоединились коллеги из Республики Адыгея. Так этот спортивный праздник вышел на межрегиональный уровень. Тогда она проходила в поселке Сукко близ Анапы.

В 2006 году Спартакиада обрела статус Всероссийской. Снова в поселке Сукко на базе Федерального детского центра «Смена» собрались судебные приставы, но теперь уже со всей страны – от Калининграда до Владивостока. Идею и организацию соревнований Спартакиады-2006 высоко оценил директор Федеральной службы судебных приставов Н.А. Винниченко, присутствовавший в качестве почетного гостя на церемонии открытия.

В 2007 году Михаил Иванович Рысинов ушел из жизни, но его детище – Всероссийская Спартакиада судебных приставов – продолжило свое существование. В соответствии с подписанным Н.А. Винниченко приказом «О проведении ежегодной Спартакиады судебных приставов имени М.И. Рысинова», в связи с большим вкладом в развитие Федеральной службы судебных приставов и организацию спортивно-массовой работы, спартакиадам присвоено имя первого руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю – главного судебного пристава Краснодарского края.

В 2009 году Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Постановление об утверждении служебно-прикладных видов спорта, развитие которых было возложено на Федеральную службу судебных приставов. Организация спортивного праздника судебных приставов, без сомнения, дала возможность набирать Службе силу и мощь по всем направлениям деятельности, совершенствуя профессионализм, популяризуя здоровый образ жизни и внося в работу судебных приставов здоровый дух соревнований.

В том же 2009 году служба получила прекрасный подарок – собственный ведомственный санаторий которым стала расположенная близ поселка Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края «Зеленая долина». На базе этого санатория в течение следующих двух лет и проводилась Всероссийская Спартакиада судебных приставов им. М.И. Рысинова.

С 2011 по 2017 года большой ведомственный спортивный праздник проходил в Московской области. А в 2018 году Всероссийскую Спартакиаду судебных приставов им. М.И. Рысинова снова принял санаторий «Зеленая долина».

Впереди у участников соревнований напряженная борьба. Имена победителей станут известны 30 ноября.