Монтаж главной городской елки начался в Краснодаре

Традиционно 22-метровая ель будет установлена на Театральной площади. К 4 декабря планируется завершить установку елки, к 14 декабря — ее украшение.
Также с 1 декабря в краевой столице начнется установка еще 8 новогодних елок:
на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина,
напротив здания ЗСК,
на пересечении улиц Проспект Чекистов и Бульвара Платанового,
на улице Красной, 35,
перед кинотеатром «Болгария»,
в сквере им. Л. Г. Гатова,
в сквере «Субботнем»,
на пересечении улиц. Мачуги и Трамвайной.