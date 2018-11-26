Монтаж главной городской елки начался в Краснодаре

Традиционно 22-метровая ель будет установлена на Театральной площади. К 4 декабря планируется завершить установку елки, к 14 декабря — ее украшение.

Также с 1 декабря в краевой столице начнется установка еще 8 новогодних елок:

на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина,

напротив здания ЗСК,

на пересечении улиц Проспект Чекистов и Бульвара Платанового,

на улице Красной, 35,

перед кинотеатром «Болгария»,

в сквере им. Л. Г. Гатова,

в сквере «Субботнем»,

на пересечении улиц. Мачуги и Трамвайной.