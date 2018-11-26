〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

Монтаж главной городской елки начался в Краснодаре

Понедельник, 26 ноября 2018 13:36
Оцените материал
(0 голосов)

Традиционно 22-метровая ель будет установлена на Театральной площади. К 4 декабря планируется завершить установку елки, к 14 декабря — ее украшение.

Также с 1 декабря в краевой столице начнется установка еще 8 новогодних елок:

на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина,
напротив здания ЗСК,
на пересечении улиц Проспект Чекистов и Бульвара Платанового,
на улице Красной, 35,
перед кинотеатром «Болгария»,
в сквере им. Л. Г. Гатова,
в сквере «Субботнем»,
на пересечении улиц. Мачуги и Трамвайной.

Прочитано 37 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Всероссийская Спартакиада судебных приставов – 2018 стартовала на Кубани Не уйти от правосудия »
Наверх