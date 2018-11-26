Не уйти от правосудия

Сотрудники Кропоткинского межрайонного следственного отдела СКР по краю продолжают расследование уголовного дела в отношении 52 летнего адвоката Краснодарской краевой коллегии адвокатов, обвиняемого в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Недавно он после попытки скрыться от следствия был задержан сотрудниками УФСБ по краю.

По версии следствия, в декабре 2012 года в отношении местной жительницы и ее супруга сотрудники полиции возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств на территории города Кропоткина. Адвокат, осуществляя защиту девушки, в ходе личных встреч с ее матерью вводил женщину в заблуждение и получал от нее денежные средства за якобы содействие в неизменении меры пресечения в отношении ее дочери и проведение других действий в пользу фигурантки. Так, в течение марта 2013 года адвокат получил от женщины более трех миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Мать девушки обратилась в органы Следственного комитета России по краю лишь в мае 2018 года.

После возбуждения уголовного дела адвокат от органов следствия скрылся, был объявлен в федеральный розыск. 21 ноября 2018 года местонахождение злоумышленника было установлено, и он был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю на одной из улиц в Музыкальном микрорайоне города Краснодара.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.