Двадцать третьего ноября заслуженный работник культуры Кубани, историк Борис Фролов представил свою новую книгу «Оружие и мундир кубанских казаков» в Фелицынском зале Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына.

Издание предназначено для школьников и для всех, кто интересуется историей родного края. На его красочных страницах рассказывается о том, как менялось вооружение и обмундирование казаков-черноморцев с момента создания Кубанского казачьего войска и до ХХ века. Так, первые попытки одеть казаков в единую форму предпринимались еще во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов, но они неоднократно проваливались. Одна из причин — дороговизна обмундирования: к примеру, мундир образца 1816 года стоил около ста рублей, и это было непозволительной роскошью. «Спонсоров» у войск не находилось, а потому оно долгие годы было крайне пестрым.

Та же проблема и с оружием. Вопреки распространенному мнению казаки не были вооружены «до зубов». В XVIII веке оружия не хватало (оно отпускалось из русских арсеналов), поэтому черноморцы, как правило, имели лишь один из его видов — в лучшем случае два: ружье и пику или пистолет и пику.

Борис Фролов — уникальный специалист в области военной истории Кубанского казачьего войска. На его счету более 370 научных работ по военной истории, форменной одежде, регалиям, лексикону и оружию кубанского казачества. О новой книге он говорит так:

— Если читатель получит ясное представление о том, в какой одежде выходили наш предки на поля сражений, с каким оружием в руках они отстаивали свободу и независимость Родины, то автор будет считать, что достиг поставленной в работе цели.

При создании книги использовались материалы из фондов музея Фелицына и из частной коллекции собирателя Николая Твердохлебова. Кстати, он будет присутствовать на презентации издания. Мероприятие пройдет в рамках заседания Общества любителей изучения казачества на Кубани.