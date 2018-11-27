Герои непридуманных историй

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка детского творчества, посвященная двухсотлетию со дня рождения известного русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Вниманию зрителей представлено более восьмидесяти работ учащихся детских школ искусств города Краснодара. Ребята в возрасте от 7 до 16 лет проявили себя не только как хорошие художники, но и как знатоки жизни и творчества писателя. Их работы необычайно интересны и разнообразны по сюжетам, смелы по композиции и выбору техник исполнения (это акварель, гуашь, гелиевые ручки, цветные карандаши и другое).

Иван Сергеевич Тургенев, будучи человеком образованным, внес значительный вклад в развитие не только русской, но и западноевропейской литературы.

Судя по количеству написанных иллюстраций, ребят очень впечатлил сюжет рассказа «Муму»: страдания Герасима, жестокость помещицы, несчастная судьба маленькой собачки. Красота природы живо запечатлена в иллюстрациях к произведениям «Бежин луг» и «Записки охотника». Темами многих работ стали герои произведений «Деревня», «Перепелка», «Первая любовь», «Ася», «Воробей», «Капля жизни», «Фауст» и других.

Необходимо отметить, что среди авторов представленных работ многие имена нам уже знакомы. Это говорит об их творческом росте в сфере искусства, развитии воображения и освоении новых техник исполнения.

Выставка будет работать по 9 декабря в здании музея по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15, этаж 2.