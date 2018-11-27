Идея превращается в стартап

Региональная бизнес-школа-выставка прошла на базе Кубанского государственного технологического университета.

Бизнес-школа была организована столичным Российским молодежным политехническим обществом и Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» в рамках проекта «Организация региональной сети и проведение бизнес-школ-выставок, направленных на развитие у обучающихся навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок молодых инноваторов» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Слушателями бизнес-школы стали 109 школьников из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, республик Адыгея и Крым, а также 34 муниципальных образований Краснодарского края, имеющих инновационные разработки в области науки и техники. Для них были организованы мастер-классы, специализированные семинары и лектории, индивидуальные консультации, направленные на развитие у школьников навыков научного предпринимательства и способствующие внедрению в практику экономически перспективных разработок молодых инноваторов.

Читать лекции и проводить практикумы были приглашены ведущие преподаватели технических вузов Москвы. Семинар «Лазеры и инновационные нанотехнологии» провел старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Центра волновых исследований Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН Екатерина Бармина, мастер-класс «Менеджер ХХI века» — доцент кафедры менеджмента МГТУ им. Н. Э. Баумана, кандидат экономических наук Виктор Малинин. Сотрудники Всероссийской патентно-технической библиотеки Федерального института промышленной собственности Анастасия Токарева и Юлия Скворцова провели интерактивную лекцию и практическое занятие по патентному поиску.

Также слушатели бизнес-школы посетили лаборатории нескольких НИИ КубГТУ и научно-популярные лектории. На площадке краснодарского Центра молодежного инновационного творчества «Станция» их ждал научно-практический семинар «Аддитивное 3D-производство — эпоха инноваций» с мастер-классами по работе с высокотехнологичным современным оборудованием: ребята получили возможность представить себя в роли обладателей новых современных специальностей — операторов станков ЧПУ, операторов 3D-принтеров, 3D-моделлеров миров дополненной и виртуальной реальности, разработчиков симуляторов, тренажеров. На церемонии торжественного награждения в КубГТУ всем школьникам вручили свидетельства участников региональной бизнес-школы-выставки.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО