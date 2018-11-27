Изменить отношение человека к проблемам охраны природы

Красота и совершенство природы радуют, восхищают, позволяют человеку отдохнуть и восстановить свои силы в суетном круговороте жизни.

Поможем окружающей среде вместе

Прогуляться по тропинкам в лесу или парке, поваляться на траве, подышать чистым воздухом и послушать пение птиц — в этом особая прелесть единения с природой, которая так необходима современному человеку. А всегда ли человек в благодарность матушке-природе убирает за собой следы своего отдыха? Судя по мусору, оставленному среди травы и кустарников, к сожалению, не всегда. Люди, которые понимают, что природа не в силах справиться со всеми продуктами жизнедеятельности человека, убирают за собой, потому что хотят увидеть красоту в следующие визиты к флоре и фауне.

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х. Г. Шапошникова проблему сбора мусора решают с помощью волонтеров. На призыв в социальных сетях администрации заповедника провести акцию «Чистые горы Кавказа» откликнулось более двадцати человек из Сочи, Адлера, Красной Поляны. Организаторы гарантировали отличное настроение, великолепие красок осеннего леса. Волонтеры, среди которых были и семьи с детьми, в выходной день вышли на уборку. Действовали организованно, распределились по двум маршрутам, первый из которых проходил через «Кругозор Ефремова» до Медовеевки, второй — через дольмены и купель на реке Бешенке до Буковой поляны. Мусор собирали в разные пакеты: в одни — тот, что можно сдать на переработку (алюминиевые банки, пластиковую тару), а в другие — смешанные отходы. Надо отметить, что мусора на маршрутах немного, так как его регулярно собирают и вывозят инспектора — сотрудники заповедника. Однако в местах отдыха и стоянок он всё равно появляется, несмотря на предупреждающие таблички: туристы забывают или не считают нужным унести использованную пластиковую посуду, бутылки из полиэтилена или из стекла. Много разорванных пакетов находилось в кустах, куда их с тропы сдуло порывами ветра. Оставлять их там нельзя, потому что для полного разложения такого мусора потребуются сотни лет.

Помощь волонтеров была очень результативной: за пять часов экологического «похода» удалось собрать порядка десяти мешков. Были и крупные находки, такие как покрышка от грузовика и железная спинка кровати. Удивительно, как это могло попасть на расстояние двух километров от начала маршрута. Погода благоприятствовала работе, так что волонтеры остались довольны полезно проведенным временем и видимыми результатами своего труда. По окончании акции участникам подарили памятные сувениры, а самым активным, собравшим мусора больше всех, организаторы вручили подарки.

В следующие выходные волонтеры тоже записались на уборку, но погодные условия в конце октября не позволили выйти на маршруты. С открытием маршрутов в новом сезоне помощь добровольцев понадобится опять, так что администрация заповедника приглашает всех неравнодушных к природе людей приходить на такие экологические субботники и приводить с собой друзей.

Разному мусору — разный контейнер

Давно возникла необходимость сортировать мусор, складывая раздельно бумагу, стекло, пластик: это упрощает задачу утилизации. Более 70 процентов отходов, которые сейчас загромождают свалки, можно использовать вторично. Например, органические отходы, занимающие стандартную мусорную корзину примерно на 35 процентов, используются для изготовления удобрений и биотоплива. Из стеклотары, попавшей в переработку, гораздо проще сделать стекло, чем изготавливать новое. Из батареек можно изготовить удобрение для кукурузы. Надо объяснять населению, что батарейки ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусор, потому что, попав на свалку, каждая батарейка загрязнит до 400 литров воды или 20 квадратных метров земли. Ужасает тот факт, что сегодня во многих бытовых приборах находится по несколько штук таких источников энергии и проблем.

Доля мусора, который возможно переработать, ежегодно увеличивается. Так как происходит усовершенствование технологий, такие варварские способы утилизации, как захоронение на свалках и сжигание, применяются всё реже. Скоро они вообще должны быть исключены. Нельзя допускать, чтобы мусорные полигоны продолжали разрастаться. Уже подсчитано, что каждый год в России территория под свалки увеличивается на площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу вместе взятым.

В Краснодарском крае зарегистрировано 326 свалок, из них 135 действующих, 111 — недействующих, 80 ликвидированных. Такая колоссальная нагрузка на природу отрицательно сказывается на здоровье людей, так как загрязняются грунтовые воды, в атмосферу выбрасываются ядовитые вещества. Некоторые особо вредные отходы будут разлагаться десятилетиями, так что еще и нашим потомкам достанется опасное и нежелательное «наследство».

На территории Краснодарского края работает три мусоросортировочных предприятия, расположены они в Краснодаре, Новороссийске и Абинске. Надо, чтобы их было больше: сортировка мусора необходима. К сожалению, это невозможно сделать, когда в результате сбора и транспортировки в общей мусорной массе бумажные отходы размокли, стекло превратилось в мелкие осколки. Мусор должен быть чистым, поэтому проще сразу же сортировать бумажные отходы в один контейнер, стекло — в другой, а пластик — в третий. Для этого на улицах городов уже появляются разноцветные урны. Надо обращать внимание на надписи, сделанные на них, и приучать детей бросать мусор в нужный контейнер.

Во дворах многоквартирных домов все еще стоят одинаковые контейнера, которые приезжающая мусороуборочная машина выгружает вместе в одну емкость. Потому что с точки зрения коммунальщиков так дешевле. В своем дворе в Краснодаре я наблюдаю именно такую картину сбора бытовых отходов. Хочется надеяться, что скоро на придомовых территориях будет организован сбор мусора в разные контейнеры.

Бумажные реки — в переработку

Сегодня печатается и распространяется огромное количество бумажной рекламной продукции. Такие листовки, газеты, буклеты недолго используются по назначению и отправляются прямиком в мусорную корзину. Поэтому резонно вспомнить опыт сбора макулатуры в Советском Союзе. При этом встает вопрос: как заинтересовать и стимулировать людей? Тридцать лет назад у пунктов сбора макулатуры перед открытием выстраивались очереди, проводилась перекличка присутствующих — и всё для того, чтобы сдать перевязанные веревками пачки старых газет и получить талон на приобретение художественных книг. Сегодня художественная литература уже не дефицит, выбор ее огромен, поэтому нужен другой стимул. Для школьников и студентов это может быть соревновательный процесс, вручение почетных грамот, вымпелов. Важно помочь учебным заведениям с вывозом собранного бумажного вторсырья: если этого не сделать и результаты труда будет по двору разносить ветер, польза от сбора вторсырья сведется к нулю.

Пора вводить запрет на одноразовую посуду

Недавно Европарламент принял финальную версию «Пластиковой стратегии», разработанную Еврокомиссией, предусматривающую запрет на пластиковые одноразовые трубочки, столовые приборы, ушные палочки и микропластик в косметике и моющих средствах, сокращение использования одноразовой посуды и повышение объемов переработки, а также запрет использования биоразлагаемого пластика к 2020 году.

По мнению парламента, биоразлагаемые и компостируемые полимеры не решают проблему пластикового загрязнения и не могут служить оправданием для одноразовых пластиковых товаров и упаковки. Пока в России вздуваются полигоны, а мусоросжигание продвигается как эффективная технология, в Европе всерьез борются с причиной мусорного кризиса. Особенно важно то, что ЕС не считает биоразлагаемые товары адекватной заменой одноразовому пластику. Это и правда фейковая альтернатива: биоразлагаемые полимеры или распадаются на частицы микропластика, усугубляя пластиковое загрязнение, или делаются буквально из еды вроде кукурузного крахмала. В условиях, когда почти миллиард человек в мире голодает, использовать еду для производства одноразового стакана или пакета — верх цинизма. Одноразовый пластик можно заменить только многоразовыми альтернативами.

Человеку без воды не прожить

От состояния природных водных источников зависит здоровье нации, это доказано многочисленными исследованиями. Плохая питьевая вода значительно сокращает среднюю продолжительность жизни, так как вызывает у человека заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, иммунной и кровеносной систем.

В последние годы, в нашей стране произошел ряд неблагоприятных экологических событий, связанных с биологическим и химическим загрязнением природных вод, используемых для хозяйственного и питьевого водоснабжения. Это связано с ослаблением контроля со стороны надзорных ведомств и организаций: Федерального агентства водных ресурсов Минприроды, Росгидромета, Роспотребнадзора, Минздрава РФ, Росприроднадзора, Минприроды, муниципальных предприятий «Водоканала» и других. Многие из них из-за недостаточного бюджетного финансирования переживают не лучшие времена, и их деятельность бывает нескоординированной и разрозненной.

Многие опасные химические, промышленные производства, очистные сооружения производственных и бытовых стоков, защитные, гидротехнические, транспортные системы создавались в еще 50—70 годы прошлого века, и большая их часть нуждается в реконструкции. Отсюда аварии, выбросы загрязняющих веществ и стоков, разрыв трубопроводов и разливы их содержимого по площади водосборов водных объектов. В старые советские времена экологические бедствия и аварии происходили гораздо реже и не всегда афишировались, но во всех случаях руководители природоохранных и санитарных служб и ведомств строго наказывались и даже снимались со своих должностей. В настоящее время такие дисциплинарные меры применяются редко.

Чтобы переломить череду неприятных экологических событий за последние годы, необходимо изменить отношение каждого человека и всех заинтересованных организаций к проблемам охраны природы.

Элина БОРИСОВА