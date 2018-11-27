Сохранить от деградации экосистемы Черного и Азовского морей

Наша страна по большей части расположена в холодном климате, и потому редко кто из россиян не мечтает хоть раз побывать на юге, на Черном или Азовском морях. Вволю насладиться теплыми морскими ваннами и субтропическими пейзажами. Это о море-океане сказал Борис Пастернак: «Приедается всё — лишь тебе не дано примелькаться». Эту же мысль, но по-своему высказал другой поэт — Анатолий Передреев: «Не помню ни счастья, ни горя. Всю жизнь забываю свою. Как маленький мальчик у моря, У синего моря стою».

Кто из нас не испытывал подобные чувства, впервые увидев безбрежную синеву Черного моря? Помню, впервые отправившись в поездку на юг, я боялся уснуть и проспать встречу с морем. И всю ночь просидел у окна поезда, чтобы увидеть его. Но в рассветной мгле я с трудом разглядел что-то серое и невзрачное, а поезд мчал и мчал без остановки и скоро оставил море позади себя.

А я, разочарованный, уронил голову на подушку и уснул как убитый. Через несколько дней я специально отправился в небольшой городок на берегу моря, чтобы еще раз взглянуть на голубую пустыню уже без прежнего восторга. Был сияющий теплый осенний солнечный день и сияла огромная, невыразимо прекрасная морская стихия в легкой ряби волн, уходящих в бесконечное пространство и где-то там сливающихся с таким же синим небом. И каждая волна отражала блеск солнца, отливала брызгами расплавленного серебра. «Так вот оно какое, море!» — воскликнул я про себя, уже понимая, что становлюсь его пленником на всю жизнь.

Что же говорить о людях, живущих где-нибудь в бескрайней холодной тайге или в горах, в тундре, на Чукотке или Таймыре, в заволжской полынной степи и грезящих ласковым Черным морем, где ветер поет в листьях пальм. Радуют глаз неправдоподобные огромные атласные цветы вечно зеленых магнолий или листопадной китайской магнолии, зацветающей ранней весной, когда все деревья еще спят, а на листопадной магнолии Суланжа уже роскошествуют бело-розовые россыпи дивных цветов.

Как тут не понять россиян, стремящихся сюда с первых теплых дней апреля и до самого ноября, когда в других регионах земля уже выбелена инеем или, более того, лежит снег, а здесь, в Адлере, в Сочи, в Геленджике, в Анапе, отдыхающие беззаботно плещутся в ласковом море, принимают солнечные ванны, дышат несравненным морским целительным воздухом, набираясь здоровья.

Как видим, привлекательность территорий курортов Черного и Азовского морей в значительной степени определяется состоянием природной среды на этих территориях, где с каждым годом всё больше отдыхающих и значит, всё больше возрастает антропогенная нагрузка на эти уникальные территории. Помимо растущего числа отдыхающих, а их каждый год приезжает больше 10—12 миллионов, растет и урбанизация прибрежных районов, возводятся промышленные и потенциально экологически опасные объекты, растет количество и номенклатура грузов, переправляемых через морские порты побережья края. Это приводит к ухудшению экологической обстановки побережья, снижению привлекательности курортов и деградации морских экосистем.

Нужны серьезные научные исследования, которые покажут, сколько туристов может принимать побережье Черного моря и Азова без нанесения вреда экологии этой территории. Пока же мы слышим призывы увеличивать приток отдыхающих с целью извлечения большей прибыли в бюджет края, но мало кто серьезно задумывается о последствиях. Между тем инженерные сооружения Сочи да и других городов-курортов работают на пределе возможного.

Еще в 2007 году из подвергшихся обследованию 18 глубоководных выпусков города-курорта Сочи оказались исправными только семь. Значительное количество требовали удлинения, остальные — капитального ремонта или полной реконструкции.

Во время подготовки Сочи к зимней Олимпиаде-2014 в курортной столице России была угроза экологической катастрофы. В Большом Сочи скопились сотни тысяч тонн твердых бытовых отходов. Эту проблемы нужно было срочно решать. Нашли временное промежуточное решение. Горы мусора вывезли за пределы курортной зоны. Были проведены работы по реконструкции канализации. Реконструированы или проложены заново новые более длинные выпуски в море, что существенно улучшило экологическую ситуацию. В то же время в других городах курортной зоны было отмечено: санитарно-техническое состояние более половины существующих глубоководных выпусков сточных вод в море неудовлетворительное.

Еще ранее, в 2005 году, в соответствии с краевой программой, предусматривающей реализацию природоохранных мероприятий, было проведено обследование одиннадцати глубоководных выбросов сточных вод в Черное море, в том числе наиболее крупных, отводящих муниципальные стоки поселка Архипо-Осиповка, города Туапсе и южной части Новороссийска. Было отмечено, что состояние каждого из них ветхое, способствующее возникновению риска аварийности. В значительной степени эти проблемы во многом остаются и сегодня. Проблема ухудшения экологической ситуации сохраняется и на других южных территориях. Это ведет к снижению факторов привлекательности курортов и деградации морских экосистем.

Осталась пока нерешенной проблема утилизации мусора в Большом Сочи. В настоящее время запланировано строительство мусороперерабатывающего завода. Остаются неустраненными во многом и причины загрязнения морской среды. Это сброс в море недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Значительная часть сооружений по очистке сточных вод, как муниципальных, так и принадлежащих предприятиям санаторно-курортного комплекса, не обеспечивает очистку стоков до нормативного уровня. Такие сооружения требуют полной реконструкции и соблюдения всех санитарно-технических и экологических требований. На главном детском курорте страны — в Анапе также остро стоит проблема канализации. Инженерные сооружения с трудом справляются с выводом канализационных стоков в летний период, когда в город приезжают десятки тысяч отдыхающих.

Другая проблема города-курорта — морские водоросли, которые, благодаря загрязнению моря, в теплый период бешено размножаются. Волны выбрасывают их на пляжи, водоросли гниют, издавая далекий от приятного запах, равно как и водоросли, гниющие в воде. Эта безрадостная картина повторяется из года в год, но ее решение, к сожалению, пока не найдено.

Основным источником загрязнения морской среды является деятельность портов, комплексов по отгрузке нефти и нефтепродуктов, водного транспорта в таких городах, как Новороссийск, Туапсе, Темрюк, технические поломки и аварии на судах и береговых объектах. Туапсинская «нефтяная линза» шириной 180—300 метров и длиной около километра при толщине нефтяного слоя от половины метра до полутора метров и ейская нефтяная линза.

С целью принятия мер по предотвращению загрязненных водных объектов нефтепродуктами в городе Туапсе ООО «РН-Туапсенефтепродукт» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» построена система предотвращения загрязнения поймы реки Туапсе и попадания нефтепродуктов в реку с ее очисткой на уровне мировых стандартов.

В Новороссийске в АО «Черноморскнефть», эксплуатируя и обслуживая объекты нефтепроводного транспорта, предприятие избрало своим приоритетом обеспечение высокого уровня экологической безопасности на них и охрану окружающей среды. На всех производственных объектах сформирована система экологического контроля за состоянием воздуха, воды и земли.

Его обеспечивают эколого-аналитические лаборатории с современным оборудованием.

Система экологического менеджмента выстроена так, что любое перевооружение или капремонт предусматривают современные экологически безопасные технологии. При новом строительстве обязательно проводится оценка возможного воздействия на окружающую среду.

Чтобы уменьшить риск возникновения ЧП с экологическими последствиями, на предприятии ведется полномасштабная внутритрубная диагностика магистральных трубопроводов.

В рамках Года экологии проведена реконструкция ЛПДС «Крымская», в том числе очистных сооружений производственно-дождевых стоков. В текущем году будет завершена большая реконструкция сетей канализации и очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод ПК «Шесхарис».

В то же время в результате гидроаэровизуального мониторинга состояния загрязнения морской среды в прибрежной части Азово-Черноморского бассейна зарегистрированы разливы нефтепродуктов, сбросы судовых технологических вод и отходов в районах якорных стоянок и судоходных трасс, аварийные выпуски сточных вод морских выпусков очистных сооружений прибрежных поселков и предприятий санаторно-курортного комплекса, значительные по размеру скопления плавающего мусора, отдельные поля пленок нефтепродуктов.

К этому необходимо добавить поступление в море неочищенных поверхностных талых, поливных, ливневых вод с урбанизированных территорий.

Кроме того, состояние морской среды находится в прямой зависимости от состояния площади прибрежных зон и происходящих береговых процессов. По результатам проведенных исследований выявлено, что 150 километров черноморского побережья подвержено волновой абразии и 227 километров азовского побережья подвергается обвально-оползневым процессам, в результате чего огромное количество загрязняющих веществ поступает в море.

Результаты проведенных исследований морских вод Азовского моря выявили скопления нефтяных углеводородов и тяжелых металлов. Эпизодически наблюдалось содержание хлорорганических пестицидов и полиароматических углеводородов.

Пришло время экологической диктатуры, поскольку отгрузка нефти с трубопроводных пунктов налива, хранение ее в резервуарах и транспортировка несут потенциальную угрозу для окружающей природы и требуют соблюдения правил эксплуатации на всех этапах и во всех подразделениях предприятий. Приоритетом нефтетранспортников является безопасная среда — охрана природы неповторимого побережья Краснодарского края, куда едут за отдыхом, поправкой здоровья миллионы россиян. Таким оно и должно оставаться всегда.

Виктор БОГДАНОВ