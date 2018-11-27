Важные вопросы жизни города

Состоялось шестьдесят четвертое заседание городской Думы шестого созыва. На повестке дня значилось более тридцати вопросов, касающихся важнейших сфер муниципальной жизни. Парламентариями были приняты поправки, изменения и дополнения в местный бюджет, утвержден индикативный план социально-экономического развития Краснодара на 2019 год, внесены изменения в генеральный план, рассмотрены другие вопросы.

В заседании, которое провела председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, принял участие мэр краевого центра Евгений Первышов.

Чтобы наполнять городской бюджет будущего и последующего годов, необходимо уходить от действующих неэффективных льгот в виде пониженных ставок по местным налогам и корректировать ставки в сторону увеличения. Поэтому основные поправки депутатами были внесены в решение, касающееся земельного налога.

Так, ставки земельного налога со следующего года будут увеличены для земельных участков, на которых размещаются автостоянки, с 1 до 1,5 процента. Незначительное увеличение налога произойдет для земельных участков, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок,— с 0, 3 до 0,31 процента. С 0,7 до 1 процента поднимется ставка для участков, предназначенных для размещения гостиниц.

С 0,5 до 1,5 процента будет увеличена ставка земельного налога для участков, на которых расположены объекты образования федерального подчинения. В основном это коснется вузов. Муниципальные же учреждения образования от этого вида налога по-прежнему полностью освобождены.

От уплаты налога будут освобождены налогоплательщики жилищно-строительных кооперативов, созданных участниками долевого строительства. Кроме того, на три года будут освобождены от налога управляющие компании и резиденты индустриальных промышленных парков. Выпадающие доходы местного бюджета будут компенсированы поступлениями от уплаты налога на доходы физических лиц. Ведь только в Индустриальном парке Краснодара, расположенном в районе поселка Дорожный, будет создано полторы тысячи рабочих мест! А это тоже налоги платежи.

Также проголосовали депутаты и за введение новой социальной льготной категории, и от уплаты земельного налога теперь будут освобождены дети-инвалиды.

— Вопрос корректировки ставок земельного налога назрел давно. Мы провели сравнительный анализ среди других муниципальных образований в Южном федеральном округе, и оказалось, что у нас одни из самых низких ставок земельного налога, а это один из источников пополнения городского бюджета,— сказал Евгений Первышов, отметив, что администрация города работает с Росреестром, налоговыми органами, пополняя неучтенными объектами налоговую базу. Огромная работа была проведена в 2017 году, и уже в начале этого года налогооблагаемая база муниципалитета пополнилась более чем на четыреста тысяч объектов, которые ранее нигде не были учтены.

На заседании парламентарии дали согласие на предоставление муниципальной гарантии МУП «Парки, инвестиции, туризм» на получение невозобновляемой кредитной линии. Полученные заемные средства в размере 20 миллионов позволят стабилизировать финансовое положение предприятия, избежать задержки по выплате заработанной платы.

В ходе сессии депутаты согласовали кандидатуру на должность главы администрации Пашковского сельского округа. Начальник Управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушин представил депутатам в качестве кандидата Всеволода Нетребу. Он имеет два высших образования, более десяти лет проходил службу в Вооруженных силах России. С 2016 года находился на государственной службе, работал в Прикубанском округе, последнее время являлся исполняющим обязанности главы администрации Пашковского сельского округа.

— За достаточно небольшой промежуток времени Всеволод Нетреба хорошо себя зарекомендовал, показал, что способен эффективно решать проблемы пригородной территории. Надеюсь, он оправдает кредит доверия и дальше будет работать плодотворно и профессионально,— сказал Евгений Первышов.

Утвердили депутаты и решение о наименовании улиц, бульваров и проездов в новых микрорайонах Краснодара.

— С инициативой по поводу наименования новых улиц в краевом центре к нам обратилось руководство компании-застройщика и представители общественности, и мы решили это предложение поддержать, оно согласовано топонимической комиссией города,— сказал директор Департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов.

Улицы в районе 1 Мая и имени Кирилла Россинского будут теперь называться именами российских мореплавателей: Адмирала Лазарева, Адмирала Серебрякова, Адмирала Крузенштерна, Адмирала Пустошкина. Также там появится бульвар Адмиралтейский, улицы Якорная, Рулевая, Корабельная, Портовая и Мореходов, а также три Якорных проезда. В районе 3-й Трудовой появятся названия, связанные с эпохой Древней Греции: улицы Афинская, Эллинская, Ионическая, Спартанская, Адриатическая, Эгейская и Критская.

А на доме на улице Коммунаров, 58, по решению депутатов будет установлена мемориальная доска в честь знаменитой актрисы немого кино Ирины Володко, которая проживала в нашем городе. Оплату работ за эскиз, изготовление и установку мемориальной доски полностью берет на себя художественная галерея «Сантал», руководство которой, собственно, и выступило с ходатайством.

Также на заседании депутаты внесли корректировки в решение городской Думы «Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций» на территории города, приняли поправки в Генеральный план Краснодара и в программу по приватизации муниципальной собственности. Некоторые решения касались изменений федерального и краевого законодательства. Например, о передаче в государственную собственность муниципальных учреждений здравоохранения.

Вера Галушко, председатель городской Думы:

— На заедании городской Думы мы рассмотрели 32 вопроса. Приняли программу по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы на 2019 год. На депутатские округа выделено так же, как и в этом году, по 3,5 миллиона рублей. Эти средства уже расписаны с учетом предложений наших избирателей. Внесли поправки в ранее принятое решение по программе. Все корректировки внесены по предложениям, которые поступают от наших избирателей и с учетом определенной экономии, возникающей при процедуре торгов.

Утвердили индикативный план социально-экономического развития города Краснодара на 2019 год. В целом динамика наблюдается положительная: двадцать показателей планируется выполнить точно, за исключением пункта «Инвестиции и капитальное строительство».

Также мы утвердили программу приватизации объектов муниципальной собственности на 2019 год, реализация которой позволит пополнить муниципальный бюджет. Рассмотрели изменения в ранее принятое решение «О программе приватизации» на 2018 год, исключив из программы объекты в связи с невозможностью их реализации в текущем году. Эти объекты по улице Ставропольской будут включены в программу 2019 года.

Внесли изменения в Генеральный план города Краснодара, наименовали улицы новых микрорайонов и приняли решение об установлении мемориальной доски артистке немого кино Ирине Володко.

Согласовали Всеволода Нетребу на должность главы Пашковского сельского поселения по предложению главы администрации города Краснодара Евгения Первышова.

Виктор Тимофеев, первый заместитель председателя городской Думы Краснодара:

— Сегодня депутаты утвердили Программу по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара на 2019 год. В конце каждого года традиционно формируется основной перечень объектов на следующий год, в первую очередь — на основе наказов избирателей. На сегодняшний момент порядка восьмидесяти процентов денежных средств, которые выделяются по данной программе, уже расписано. Также на заседании были внесены корректировки в существующую программу по выполнению наказов избирателей. На данный момент программа исполнена на 90 процентов. И в том, что в итоге она будет выполнена, мы уверены.

Внесли депутаты изменения и в генеральный план. Традиционно они коснутся социальных объектов. Изменили Правила землепользования и застройки. Они касаются центральной части, а точнее — улиц Офицерской, Красной и Шоссе Нефтяников. Корректировка внесена для того, чтобы администрация могла заключить концессионное соглашение на реконструкцию кинотеатра «Аврора». Будет полностью реконструирован и сам кинотеатр, и вся прилегающая к нему территория в соответствии с проектом, который будет уже в ближайшее время разработан. По проекту пройдут общественные слушания, и все те замечания, которые наши жители внесут, я уверен, будут отражены в проекте.

Татьяна Гелуненко, заместитель председателя городской Думы:

— На заседании городской Думы внесли изменения в решение «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» в части замены условия получения этих дополнительных мер, а именно: указав возрастной ценз (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет). Связано это с принятием федерального закона, касающегося вопросов назначения и выплаты пенсий. Также было принято предложение средства, выделяемые на экскурсии по городу и прогулки на теплоходе в размере 740 тысяч, перенаправить на организацию отдыха граждан старшего поколения на черноморском побережье.

Особо подчеркну: эта мера социальной поддержки не исключается, а получает изменения, вызванные объективными обстоятельствами — невостребованностью экскурсий и реорганизацией Кубанского речного пароходства.

Вадим Дьяченко, председатель комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике:

— Традиционно на сессии внесли поправки в местный бюджет. Его доходная часть на 2018 год уменьшена на 26,5 млн рублей за счет поступивших на ту же сумму краевых средств. Это субсидии и субвенции для решения социально-значимых вопросов.

Уменьшен план по собственным доходам на 30 миллионов рублей по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с ожидаемым его выполнением по итогам года. В связи с этим уменьшены и расходы Департаменту финансов, в частности, мы сэкономим по выплате по судебным решениям.

На 2019 год уменьшены доходы за счет субсидий на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 795,2 миллиона в связи с переносом на 2018 год приобретения социального объекта — школы на улице Байбакова.

Рассмотрели вопрос по увеличению ставок земельного налога по отдельным категориям плательщиков. Увеличены ставки для земельных участков, использующихся под автостоянки, гостиницы, производственные помещения и образовательные учреждения. Увеличение ставок земельного налога позволит дополнительно получать в городской бюджет почти на 170 миллионов руб.

Андрей Раззоренов, председатель комитета по вопросам экономики, предпринимательства, инвестиционной и информационной политики, информатизации:

— На заседании городской Думы депутаты утвердили индикативный план социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2019 год, разработка которого осуществлялась в соответствии с законом Краснодарского края. Основные параметры плана формировались на основании итогов развития экономики Краснодара в предшествующие годы и оценки результатов работы в текущем году.

Из 21 показателя планируется увеличение по двадцати. Только по виду деятельности «Строительство» объем работ планируется со снижением в связи со значительным вводом в эксплуатацию жилья в предшествующие годы. Связано это и с изменениями законодательства в части долевого строительства жилья.