Здоровая живая среда

О ветеринарном контроле личных подсобных хозяйств на Кубани рассказал руководитель Департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

— Как в целом вы оцениваете работу ваших коллег за первое полугодие? Были ли зарегистрированы в этот период в нашем регионе вспышки опасных заболеваний и какова эпизоотическая обстановка на Кубани сегодня?

— Половину текущего года в целом можно назвать благополучной, несмотря на некоторые моменты. В начале года было зарегистрировано два случая заболевания свиней африканской чумой на территории Тимашевского и Курганинского районов. Надо сказать, что ветеринарная служба показала себя наилучшим образом, купировав это заболевание и не дав ему распространиться на другие территории. Еще хочу отметить оперативную работу, направленную на профилактику гриппа птиц. Ряд регионов в этом году признан неблагополучным в этом отношении. В Краснодарском же крае, благодаря оперативной работе государственной ветеринарной и производственной службы, удалось не допустить возникновения гриппа птиц. На сегодняшний момент в крае против гриппа привито 3,5 млн птиц. Я уже не говорю о той работе, которая проводится с нашими гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства. Больным вопросом на территории края остается бруцеллез. За эти полгода у нас в крае зарегистрировано двенадцать неблагополучных районов, превалирующая часть из которых — придворная. Эндемичные муниципальные образования — это Мостовской, Отрадненский, Лабинский районы, граница с Карачаево-Черкесией, со Ставропольским краем. Ну и, конечно, пополняет нам неблагополучную статистику несанкционированный ввоз: в этом году в Динской район завезли больных животных. В остальных случаях свою роль играет дикая фауна — я имею в виду диких животных, которые контактируют с домашними.

— Как сейчас обстоят дела с «африканкой» в нашем крае? Почему не удается избавиться от нее раз и навсегда?

— На сегодняшний момент, благодаря тем усилиям, которые прилагают не только мои коллеги — ветеринарные врачи, но и муниципальные образования, направленным на профилактику данного заболевания на своих территориях, активных очагов африканской чумы свиней в крае не выявлено. Мы непрерывно мониторим, проводим лабораторные исследования — с начала года уже 35 тысяч исследований провели, проводим широкомасштабную разъяснительную работу с гражданами, отслеживаем ввоз несанкционированных видов продукции на территорию Краснодарского края. Сегодня у нас в крае работает уже не пятнадцать постов, а шестнадцать — новый появился рядом с Крымским мостом. У нас также активно работают 72 мобильные группы: сотрудники полиции и ветеринарные специалисты проводят патрулирование территорий муниципальных образований. Почему не удается избавиться от африканской чумы свиней раз и навсегда? Потому что вирус все время мутирует. Это во-первых. А во-вторых, бесконечное перемещение грузов из одного региона в другой, в том числе из регионов, неблагополучных по данному заболеванию.

— Какие заболевания у животных и птиц распространены на Кубани?

— Слава богу, экзотических заболеваний в крае за прошедший период не выявлено. Хотя большую озабоченность у нас вызывает Республика Калмыкия, где в мае было зарегистрировано заболевание овец и коз оспой. Мы в свою очередь в оперативном порядке провели работу, направленную на исключение возможности поступления на территорию Краснодарского края животных из неблагополучного региона. Кроме того, у нас в крае с 2016 года проводится вакцинопрофилактика против этого заболевания. Хотел бы обратиться к собственникам животных о необходимости соблюдения всех требований и обратить особое внимание на ту информацию, которую сегодня доводят специалисты госветслужбы в письменном виде, либо на теле- и в радиопередачах, либо на сходах граждан. Не надо ее игнорировать. И хотел бы напомнить об уголовной ответственности: если по вине владельца животных или птиц заболевание провоцирует развитие эпизоотии, ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет. Хотелось бы, чтобы у владельцев животных с ветеринарной службой были отношения не постфактум, когда уже что-то случилось, а предупредительного характера, чтобы мы успели принять меры.

— Насколько опасны для человека такие заболевания, как птичий грипп, АЧС, бруцеллез?

— Бруцеллез для человека крайне опасен, вылечить его невозможно, как следствие — инвалидность. Бешенство тоже не излечивается, более того, болезнь провоцирует мучительную смерть. Что касается гриппа птиц, все зависит от штамма и типа. Если тип не является высокопатогенным, человеку беспокоиться не о чем. Большую угрозу несет ящур, но мы его профилактируем. На Кубани ящур был зарегистрирован в 2013 году. Сейчас в крае ведется колоссальная работа, направленная на профилактику этого заболевания: свыше 1 млн 248 тысяч головообработок скота проводится ежегодно.

— Сколько ЛПХ в нашем крае и как ведется их учет?

— На сегодняшний момент в госветслужбе края зарегистрировано 262 тысячи личных подсобных хозяйств, занимающихся ведением деятельности по содержанию животных и птицы. Это немало. Регистрация каждого хозяйства — дело несложное. Люди, которые желают завести тот или иной вид животных или птицы, обращаются в госветслужбу. Их ставят на регистрационный учет, животных подвергают в плановом режиме диагностическим исследованиям и вакцинопрофилактике. В соответствии с 120-м краевым законом в региональном госветнадзоре проводится мониторинг личных подсобных хозяйств с целью выявления либо пресечения нарушений ветзаконодательства и, естественно, доведения рекомендаций. Поэтому у нас практически все группы хозяйствующих субъектов данного сегмента находятся под контролем и учетом, причем в постоянном режиме.

— Какие нарушения содержания животных и птиц чаще всего фиксируются в ЛФХ Краснодарского края?

— Как правило, они связаны с отсутствием регистрации животных и птиц органами госветслужбы и муниципального образования или с отсутствием диагностических и вакцинопрофилактических работ. Есть случаи, когда у животных и птиц нет идентификационных номеров и нарушены правила их содержания. Все это мы фиксируем, но при этом у ветеринарной службы весьма гуманное отношение к нарушителям. Сначала им выносится предупреждение, а потом уже административная ответственность. Наша задача ведь — предупредить возникновение заболевания, а не карать. И потом, каждый владелец личного подсобного хозяйства должен понимать, что в случае появления того или иного заболевания он является соучастником.

— Как вы считаете, необходимы ли изменения или ужесточения в нынешнем ветеринарном законодательстве?

— Да, сегодня время диктует новые требования и, конечно же, ужесточение ветеринарного законодательства необходимо. На самом деле уже идет обсуждение и решается вопрос о возможном увеличении штрафов за нарушения. Потому что сегодняшние 500 рублей штрафа ну просто ничему не учат, как бы это грубо ни звучало. Пресекательная мера нарушений должна быть в любом случае.

— Как часто специалисты госветслужбы края проводят клинический осмотр поголовья птиц и животных не только в ЛПХ, но и на животноводческих предприятиях?

— Есть плановые диагностические исследования, которые проводятся два раза в год — весной и осенью. Но на самом деле, учитывая, что в нашем крае климатические и сезонные границы размыты, исследуем мы постоянно. Никакая вакцинопрофилактика не проводится без клинического осмотра. Это обязательное требование, в том числе и при проведении ветсанмониторинга. С начала текущего года было реализовано свыше трехсот тысяч манипуляций, связанных с прохождением на подворьях граждан.

— А обработка и вакцинация тоже два раза в год проводятся или чаще?

— В зависимости от того, какое заболевание. Если оно подвергается вакцинации или ревакцинации, то предусматривается двойное мероприятие, например, если говорить о ящуре. Животное вакцинируется, а через 21 день проводится ревакцинация. Спустя 40—41 день берется кровь для исследования напряженности иммунитета. В настоящий момент те исследования, которые проводились, говорят нам о том, что 80 процентов животных в крае иммунные. Это очень хороший показатель. Те же самые мероприятия касаются и птиц.

— Дикие птицы, которые вызывают особые опасения ветслужбы, каким-то образом проверяются и в случае, если подтверждается наличие заболевания у них, кто осуществляет отстрел?

— В 2017 году Темрюкский и Апшеронский районы считались неблагополучными, если говорить о гриппе птиц. Были лебеди, которые мигрировали и, к сожалению, пали. Мы, конечно, все подобные случаи диагностируем. Это касается и скворцов, и ворон, и голубей — все случаи проверяются в лаборатории, мы должны понимать, являются ли дикие птицы распространителями или носителями гриппа.

— Какими вакцинами обрабатываются животные и вредны ли они впоследствии для человека?

— У каждого биопрепарата есть свойство выведения из организма и есть соответствующий срок, когда это происходит. Поэтому говорить о вреде для человека не приходится. Все вакцины соответствуют требованиям нормативных документов и подтверждаются сертификатами соответствия, выданными федеральным центром.

— Профилактические мероприятия в ЛПХ проводятся в обязательном порядке или по желанию владельцев?

— Манипуляции, связанные с профилактикой особо опасных и карантинных заболеваний, в том числе антропозоонозных, в рамках государственного задания плановые. Поэтому всем владельцам животных и птиц настоятельно рекомендую не скрывать свое поголовье от вакцинации и исследований. В противном случае вступает в силу 18-я статья закона РФ о ветеринарии — и тогда уже госветинспекторы обяжут владельцев животных сделать это в принудительном порядке. Мы также следим за несанкционированными выбросами биологических отходов в районах лесополосы, в поймах рек. Потому что есть случаи, когда мы обнаруживаем трупы животных, которые, как выясняется, пали в результате заболевания. В прошлом году так было зафиксировано заболевание африканской чумой свиней в Калининском районе, постфактум что называется. Труп поросенка выбросили на свалку, мы провели значительные мероприятия и выявили болезнь.

— Что нужно для того, чтобы владельцу ЛПХ на законных основаниях продавать свои продукты: мясо, молоко, яйца?

— Нужна постановка на учет в органах госветслужбы и соответственно проведение ветеринарно-санитарной экспертизы той продукции, которая выпускается на подворье. Сегодня на каждом рынке есть пункт санитарно-ветеринарной экспертизы. Если продукция будет представлена на ярмарках выходного дня, перед ее реализацией также необходимо пройти ветеринарно-санитарную экспертизу.

— Где найти систематизированную информацию о содержании животных в ЛПХ и недопущении распространения заболеваний?

— У нас на сайте есть графа «Помощь владельцу животных», и в ней вся информация о заболеваниях и их профилактике. Она написана понятным языком, не юридическим, чтобы каждый человек мог понять, какие требования необходимо выполнять, чтобы не стать нарушителем действующего законодательства, а быть добропорядочным собственником животных.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА,

фото из открытых источников