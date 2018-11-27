Роман Семихатский: «Культурное наследие принадлежит всем нам»

В интервью «Кубани сегодня» руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края рассказал о том, почему важны границы исторических поселений, возможна ли реставрация памятников архитектуры по программе капремонта жилья и что делать, если на ваших глазах разрушают памятник.

Объект охраны — историческое ядро

— Роман Васильевич, давайте подведем предварительные итоги года. Что значимого сделано?

— Год выдался насыщенным. Произошли серьезные изменения в федеральном законодательстве, которые касаются объектов культурного наследия: это и Земельный кодекс РФ, и Градостроительный кодекс РФ, и другие документы. Они существенно меняют некоторые аспекты деятельности по охране памятников археологии и архитектуры в том, что касается индивидуальной жилой застройки и многих других вопросов. Поэтому сейчас наша работа во многом связана с согласованием между собой двух правоприменительных практик: федеральной и краевой.

Также проделана колоссальная работа — нами, муниципалитетами, историками, учеными, архитекторами по корректировке границ исторических поселений: несколько лет ушло на осознание необходимости проведения этой работы. Мы добились разработки предметов охраны границ шести исторических поселений: это Краснодар, Сочи, Ейск, Армавир, Тамань и Анапа. По Тамани и Анапе предметы охраны уже разработаны и утверждены, по Краснодару проект на стадии рассмотрения, по Ейску только что получен нашими специалистами, по Армавиру он поступит к нам в ближайшее время, а вот по Сочи — в первой половине следующего года.

— И что изменит появление границ исторических поселений?

— Предмет охраны исторического поселения — перечень тех конкретных характеристик городов, которые должны быть сохранены как наследие, как их историческое ядро, историческая среда, как комплекс объектов культурного наследия: территории в границах, кварталы, улицы, дома, панорамы, развертка улиц и еще много характеристик, которые подлежат охране. Вместе с разработкой предмета охраны прописываются и требования к регламентам по застройке территории: высоте, масштабу, архитектурному облику объектов. Прорабатываются, если это необходимо, типовые архитектурные решения, чтобы в случае индивидуального жилого строительства было проще согласовывать проекты, которые бы вписывались в историческую застройку.

— На ниве охраны археологических памятников тоже есть изменения?

— Безусловно. На Кубани больше всего в России объектов культурного наследия: 18,5 тысячи — такого богатства нет ни в одном регионе страны! Больше половины из них — именно памятники археологии: курганы, городища, поселения в Анапе, на Тамани, в Темрюкском районе, где работают археологи со всей России. Кубань является центром притяжения археологического сообщества, но у наших специалистов есть лакуна — подводная археология: ее развитие в регионе сейчас активно рассматривается на уровне Министерства культуры РФ. Специалистов, имеющих необходимую квалификацию для археологических изысканий, у нас выпускают только два вуза: Кубанский госуниверситет и Краснодарский госинститут культуры, но скоро, думаю, ситуация изменится.

Кроме того, в будущем полевом сезоне будут продолжены исследования у Крымского моста, где только в рамках подготовки к строительству подъездных путей было проведено около двухсот археологических экспедиций: при раскопках извлечено огромное количество артефактов — этих данных ученым хватит на многие годы научных исследований. Многие интересные находки уже показаны на выставках и в Краснодаре — в музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына, и в Москве. Поскольку инфраструктура в районе энерго- и железнодорожных мостов через Керченский пролив продолжает развиваться, археологи будут работать здесь и в будущем.

18 тысяч обращений к шестнадцати сотрудникам

— В вашем ведомстве всего шестнадцать сотрудников, и разгрузить их призвано появление подведомственного управлению учреждения. Как скоро оно заработает?

— Надеемся, что уже в будущем году, что должно серьезно помочь работе управления, потому что за последние три года объем обращений к нам увеличился колоссально. Если в 2016 году было более трех тысяч обращений о согласовании каких-то строительных и земляных работ, то на 1 ноября нынешнего года — уже около 17 тысяч обращений. Что говорит в первую очередь о том, что наши граждане стали более дисциплинированы: больше людей стали стоять на букве закона.

Мы сейчас на завершающей стадии расчета необходимого финансирования на создание подведомственного учреждения, и к началу следующего года мы планируем эту работу завершить. Основной задачей подведомственного нам учреждения станет помощь муниципалитетам края в рамках госзадания с разработкой зон охраны объектов, проектов границ территорий объектов культурного наследия — именно та помощь, которую ждут от нас города и районы Кубани. Пока что эти работы выполняют в том числе коммерческие организации, и это стоит немалых денег казне. Учреждение возьмет на себя часть нашей бумажной работы, без которой невозможно качественно охранять имеющиеся в регионе памятники и исторические здания.

— Уже не один год идет речь о необходимости краевой целевой программы охраны памятников: как скоро она появится?

— Программа разрабатывается, но это длительный процесс, и основная проблема здесь опять же в том, что нашему управлению не хватает человеческого ресурса: создание с нуля перечня объектов архитектуры, археологии, монументального искусства, определение зон охраны и границ территорий для их дальнейшей реставрации — достаточно большая работа. Мы планируем в ближайшее время приступить к одной из важнейших фаз создания программы: будем собирать пожелания муниципалитетов, чтобы определить хотя бы приблизительный объем финансирования.

Основные направления работы программы уже определены: разработка проектов зон охраны, границ территорий, проектов реставрации, предметов охраны, экспертизы по выявленным объектам культурного наследия. Все эти застарелые вопросы, которые давно стояли на месте без движения в силу отсутствия соответствующей программы. Как только она появится, то позволит решить их. Если помните, когда-то существовала краевая целевая программа «Краснодару — столичный облик»: в ее рамках реставрировались в том числе и старинные здания на условиях софинансирования краевого и местных бюджетов. Наша новая программа, вероятно, будет рассчитана на пять — шесть лет и разделит бремя затрат на реставрацию между собственником — объекты культурного наследия есть на балансе разные ведомств — и государством.

— Возможно, программа будет включать какой-то экспертный механизм, который позволит застраховаться от инорегиональных подрядчиков — тех, кто фактически разрушил кинотеатр «Аврора» и реставрировал фасад особняка XIX века по ул. Красной, 18, который занимает консерватория Краснодарского госинститута культуры, гипсокартоном?

— На сегодняшний день в части охраны объектов культурного наследия законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень всевозможных экспертиз, есть даже специальная процедура проведения конкурса на реставрационные работы: двухэтапный конкурс, когда можно отсеять недобросовестных и непрофессиональных подрядчиков. Но система не совершенна: даже прошедшая экспертизу проектная документация на объект и выбор реставрационной организации с лицензией Министерства культуры РФ не дают, к сожалению, гарантий того, что работы будут выполнены качественно. Хотя работавший в консерватории КГИК подрядчик выполнил свои работы неплохо, устранив в процессе реставрации все наши замечания, но вот с фасадом работал в нарушение технологии и в неподходящую погоду, чего профессионал бы не допустил. Однако все недочеты компания устранила за свой счет: сейчас мы мониторим состояние объекта, поскольку гарантия на работы составляет пять лет.

Что касается кинотеатра «Аврора», то подрядная организация формально старалась выполнить все требования закона, и тем не менее мы видим то, что видим. Во время судебных разбирательств с подрядчиком удалось расторгнуть договор, и сейчас могу сказать, что в вопросе «Авроры» есть положительная динамика. Как только структуры бизнесмена Сергея Галицкого представят нам проект реставрации и приспособления кинотеатра под современное использование, мы дадим ему экспертную оценку. Пока могу лишь сказать, что «Аврора» сохранит исторический облик: это будет тот же кинотеатр, что и был — единственно, внутри него будут допустимые законодательством изменения, которые позволят экономически эффективно эксплуатировать здание, а городу — вернуть знаковый для него объект.

Дома тревоги нашей

— Хочу спросить еще о нескольких памятниках архитектуры кубанской столицы, которые ждут реставрации: вот уже три года забор скрывает здание женской учительской семинарии по ул. Красной, 166, принадлежащее Кубанскому государственному технологическому университету…

— Несмотря на длительные судебные разбирательства с подрядчиком, который не выполнил свои обязательства, сейчас есть положительные подвижки: мы контактируем с администрацией КубГТУ и ведем переговоры в части выделения средств на продолжение реставрационных работ. Судьба этого красивого здания в центре города волнует его жителей: мы получаем по поводу него много обращений. Безусловно, мы будем контролировать ход работ, чтобы не допустить повторения ситуации.

— Сдвинулось ли с мертвой точки положение дел с разрушающимся домом архитектора Александра Косякина 1906—1910 гг. постройки по улице Короткой, 13, ныне Кондратенко?

— Управление ведет судебное разбирательство с собственником: мы планируем изъять у него объект. Буквально недавно определили границы территории этого памятника архитектуры, что позволит привязать к нему земельный участок и не позволит нынешнему собственнику перепродавать здание бесконечное количество раз, чтобы дождаться его разрушения и таким образом освободить себя от обязанности его реставрировать. Процедура изъятия дома запущена, но есть определенные сложности с порядком изъятия: он пока еще очень мало использовался в России, но здесь мы работаем в тесном контакте с московскими коллегами, у которых есть опыт нескольких прецедентов по изъятию памятников архитектуры. Мы берем их практику за образец и будем готовить свои нормативные акты по порядку изъятия объектов культурного наследия, чтобы в будущем и дальше активно использовать такую процедуру в отношении нерадивых собственников.

Стоит отметить, что собственнику объекта культурного наследия в случае его изъятия возвращается его стоимость, но за минусом стоимости реставрационных работ. Так что собственник, купивший объект архитектурного наследия только для того, чтобы угробить его и на его месте построить многоквартирный дом, в любом случае потеряет те деньги, которые должен был потратить на реставрацию здания.

— А что делать тем, кто живет в многоквартирном доме-памятнике, но не имеет средств на его реставрацию, как пожилые жильцы «мавританского» дома по ул. Пушкина, 61, построенного в 1910—1912 гг. по проекту Ивана Рымаревича-Альтманского?

— У нас есть первый успешный опыт включения объекта культурного наследия — жилого многоквартирного дома по ул. Коммунаров, 1, Фондом капремонта в программу капремонта жилья. Конечно, выполнен не столь уж большой объем работ: заменена кровля, но сам прецедент говорит о том, что в принципе есть такая возможность и ею надо активнее пользоваться. Безусловно, реставрировать исторический особняк стоит дороже, чем ремонтировать обычный дом, поэтому у разработчиков программы капремонта есть определенные сомнения: вместо нескольких зданий в порядок приводится одно. Но ныне на федеральном уровне прорабатывается механизм возможности конкретного указания количества памятников, которые в год должны быть включены в программу капремонта жилья. Если такой норматив будет установлен, это даст возможность в порядке очереди приводить в порядок конкретные объекты.

— А как в таких случаях быть с объектами промышленной архитектуры, той же мельницей купцов Киор-Оглы по ул. Северной, 310?

— Сейчас, после длительных судебных тяжб, здание находится в федеральной собственности. Мы ведем переписку с Росимуществом. Насколько мне известно, ведомство планирует или передавать этот объект в концессию, или сдавать в аренду — есть даже заинтересованные инвесторы, готовые зайти на объект.

Разыскивается инвестор-арендатор

— В Москве уже пять лет действует разработанная властями программа «Один рубль за один квадратный метр»: инвестор-арендатор реставрирует здание-памятник и получает его в аренду на 49 лет — таким образом спасено более двух десятков зданий. Такая практика появится на Кубани?

— Да, хотя этот порядок неоднозначный, потому что имеет пусть один, но серьезный минус для инвестора, который его отпугивает: он вкладывает средства в реставрацию объекта, платит символическую аренду, но объект не становится его собственностью. Безусловно, тот, кто заинтересован во вложении серьезных денег в реставрацию памятника архитектуры, хотел бы получить объект в собственность. Возможно, в ближайшее время мы будем консультироваться по этому поводу с московскими коллегами: может, есть смысл инициировать какую-то льготную процедуру выкупа отреставрированных объектов тем инвестором, который вложил деньги в их реставрацию.

Пока порядок, предусматривающий передачу в аренду с реставрацией зданий в неудовлетворительном состоянии по формуле «один квадратный метр в аренду за один рубль», мы начинаем развивать в Краснодаре. У нас есть ожидания по некоторым объектам, поскольку механизм передачи объектов краевой собственности разработан нами и утвержден только в июле этого года. Конечно, было бы замечательно, чтобы подобные порядки разработали и другие муниципалитеты.

— Вы не раз упомянули о консультациях со столичными коллегами. Насколько плотно управление сотрудничает с такими же структурами в других регионах?

— В основном речь идет об обмене опытом, и не только на нашем ежегодном съезде, который несколько лет назад проходил в Сочи. В ежедневном режиме мы обсуждаем изменения в законодательстве, помогаем коллегам с какими-то вопросами, потому что в каждом регионе своя специфика: нам звонят советоваться в вопросах археологии и надзорной деятельности, мы сами обращаемся за советом к коллегам, если речь идет о вопросах архитектуры, монументального искусства, включения в федеральные целевые программы.

— И как, к слову, на Кубани обстоит ситуация с сохранением монументального искусства?

— Лучше, чем в других регионах. В федеральном законодательстве не прописана защитная зона на объекты монументального искусства, но мы нашли способ и краевым законом приняли такую предупредительную меру, как защитная зона в радиусе 40 метров от объектов, что позволяет предотвратить появление вплотную к ним ларьков и магазинов.

Глаз народа

— Опять же в Москве существует движение «Вспомнить всё»: общественники по согласованию с вашими коллегами и жителями находят и реставрируют вывески в историческом центре. У нас есть похожие проявления гражданской активности?

— На территории края действует региональное отделение Всероссийской организации охраны памятников истории и культуры, которое много лет помогает нам в части охраны объектов культурного наследия военной истории. Также серьезную работу ведет и Общероссийский народный фронт. Ежегодно молодежные отряды из школьников и студентов приводят в порядок, уточняют список и координаты памятников военной истории в труднодоступных местах: братские могилы, монументы в Горячеключевском, Туапсинском и Северском районах, Новороссийске. Работа эта чрезвычайно важна хотя бы потому, что добраться в такие уголки Кубани сложно, а организовать там реставрационные работы крайне тяжело.

Сейчас Минкульт РФ активно обсуждает тему волонтерства в сфере охраны памятников. С одной стороны, уход за ними требует профессионального, зачастую реставрационного образования, с другой — опыт показывает, что есть виды работ на объектах культурного наследия, которые можно доверить волонтерам без специальной квалификации без ущерба для памятников, но облегчив труд реставраторов. Как только Минкульт РФ определит перечень таких видов работ, которые волонтеры смогут выполнять на объектах культурного наследия под надзором специалистов, мы сможем активнее привлекать добровольцев к ним.

Наверное, уже в рамках Всекубанского субботника мы постараемся привлечь к санитарным работам на объектах культурного наследия всех неравнодушных кубанцев, как это было несколько лет назад, когда на уборку Всесвятского кладбища в центре Краснодара, где похоронены государственные, политические и общественные деятели XIX—XX веков, пришли сотни горожан. В дальнейшем эту работу мы хотим сделать регулярной.

— Вы сказали, что с каждым годом число обращений кубанцев в управление растет. Что делать, если человек становится свидетелем того, как разрывают курган или разрушают старинный дом?

— При каждом удобном случае я обращаюсь к землякам: если вы видите, как подозрительные люди с металлоискателями роются в кургане в труднодоступном лесном уголке или как сбивают лепнину со старинного красивого дома, даже если вы не уверены, что объект является культурным наследием, сообщайте об этом по телефону 8 (861) 268-32-23. Если речь идет о «черных копателях», которые, к сожалению, на Кубани «работают» очень активно, то необходимо также вызвать полицию.

Благодаря подобным сообщениям, которые мы проверяем все без исключения, управление ведет надзорную работу и выявляет много правонарушений, о которых мы бы никогда не узнали, если бы нам не сообщили неравнодушные граждане. Иногда, конечно, подобные сигналы основываются, например, на неприязненных отношениях с соседями, но чаще всего к нам обращаются те, кто болеет за историческое наследие, за красоту Краснодара или другого любого города Кубани и хочет предотвратить разрушение культурного наследия, которое принадлежит всем нам.

— Что в ближайших планах вашего управления?

— В декабре в столице Кубани пройдет дискуссия об охране объектов культурного наследия, которую готовим в том числе и мы. В конференции примут участие депутат Госдумы РФ Наталья Костенко, глава Краснодара Евгений Первышов, наши специалисты, инвесторы, общественность, молодежь. За круглыми столами мы будем обсуждать культурное наследие Краснодара: предмет и проблемы охраны исторического поселения, возможные пути развития исторического центра и еще много наболевших вопросов. Надеюсь, пути решения хотя бы большей части из них будут найдены.

Досье «Кубани сегодня»

Роман Семихатский окончил факультет государственного и муниципального управления Кубанского госуниверситета (2004). В 2008—2016 гг. работал в Министерстве культуры Краснодарского края: прошел путь от специалиста-эксперта до первого заместителя министра. С 2016 года — руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Кстати

До 17 декабря в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына можно увидеть выставку «Новые находки из древних погребений», где экспонируется часть из более миллиона артефактов, найденных при строительстве Крымского моста. Самые ранние предметы относятся к V—IV векам до н. э.

К слову

На краевом уровне создан порядок передачи объектов культурного наследия в аренду на условиях реставрации. Его механизм сродни действующему в Москве: объекты краевой собственности могут быть сданы в аренду инвесторам по цене один рубль за один квадратный метр на условиях полной реставрации в оговоренные сроки. Предполагается, что первым инвесторам по конкурсу в начале 2019 года может быть передан памятник архитектуры регионального значения «Дом купца М. М. Лихацкого» 1910-х годов постройки (ул. Красная, 118а).

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото из личного архива Романа СЕМИХАТСКОГО