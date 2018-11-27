Приоритеты развития отрасли

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка принял участие в XXIX съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края, в рамках которого были подведены предварительные итоги работы малых форм хозяйствования. В работе съезда также приняли участие министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека, а также полномочный представитель губернатора по вопросам фермеров Вячеслав Легкодух.

В этом году съезд, который прошел Краснодаре. в ВКК «Экспоград Юг», собрал около трехсот представителей малых форм хозяйствования из сорока двух муниципалитетов Кубани.

Открывая съезд, Андрей Коробка поприветствовал участников от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

— Фермерский сектор ежегодно вносит существенный вклад в общекраевой урожай. С начала 2018 года фермеры произвели продукцию сельского хозяйства на 78 миллиардов рублей. Для сравнения: в 2015 году эта сумма составляла около шестидесяти миллиардов рублей,— сказал заместитель главы региона.

Сегодня фермеры Краснодарского края производят треть всего зерна региона, каждую третью тонну подсолнечника, 1,3 миллиона тонн сахарной свеклы, 137 тысяч тонн овощей, 12 тысяч тонн фруктов и ягод, 5,5 тысячи тонн винограда.

— Темпы неплохие, их нужно сохранить и продолжить дальнейшее развитие. В первую очередь необходимо расти в технологическом плане. Сегодня эффективная работа может быть налажена только при внедрении самого высокотехнологичного оборудования, строительстве самых современных производств. Так вы сможете снизить себестоимость производства продукции и повысить рентабельность, а значит, ваша работа будет экономически выгодной,— отметил Андрей Коробка.

Вице-губернатор подчеркнул, что для модернизации сельхозпроизводств, приобретения нового оборудования в регионе работают десятки государственных программ финансовой поддержки, позволяющих аграриям компенсировать вложенные в агробизнес средства. К их использованию должен быть рациональный подход, резюмировал Андрей Коробка.

Андрей Коробка также напомнил, что в текущем году малые формы хозяйствования региона получили более 1,2 миллиарда рублей. Средства направили на грантовую поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, сельхозкооперативов. Кроме того, в 2018 году по поручению губернатора региона средства были выделены на краевую программу по предоставлению грантов «Малый сад». Также существенные средства были направлены малым формам хозяйствования на компенсацию затрат за произведенную продукцию — около пятисот миллионов рублей.

— В 2019 году сокращений ни по программам, ни по суммам не будет. По основным программам поддержки фермеров выделено свыше одного миллиарда рублей. В дальнейшем эта цифра будет скорректирована в зависимости от потребностей фермеров,— сказал Андрей Коробка.

Вице-губернатор уточнил, что на гранты начинающим фермерам запланирована сумма в объеме 110 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм — 212 миллионов рублей. На развитие кооперативов по федеральной и краевой программам сумма субсидий составит 340 миллионов рублей. На «Малый сад» будет выделено шестьдесят миллионов рублей. Значительные средства получат личные подсобные хозяйства. На компенсацию затрат за произведенную ими продукцию из краевого бюджета будет выделено 330 миллионов рублей.

— Это те программы, по которым получают поддержку только малые формы хозяйствования. Но фермеры также могут участвовать во всех других мероприятиях субсидирования АПК,— подытожил Андрей Коробка.