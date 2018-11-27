Реальная помощь реальному бизнесу

Руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков организовал очередной пресс-тур для представителей печатных и электронных СМИ. На этот раз точкой визита стал Новороссийск, где журналисты в очередной раз убедились в том, что малый и средний бизнес на Кубани не только развивается, но и получает для этого реальную помощь краевой власти.

Травма подсказала

Первый местом, где побывали руководитель краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков и заместитель председателя Законодательного Собрания края Сергей Алтухов, стал магазин спортивного питания «Доча.ком».

— На примере этого магазина я вижу большие перспективы с точки зрения развития бизнеса,— подчеркнул Юрий Волков. — У предпринимателя есть желание идти вперед, и в этом случае Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства готов помочь правильно оформить все необходимые документы, чтобы, благодаря своей франшизе, такие магазины открылись не только на Кубани, но и по всей стране. Полтора года назад предприниматель взял микрозайм под десять процентов годовых. Сегодня ставка куда меньше — семь процентов, поэтому есть смысл обратиться в Фонд микрофинансирования еще раз.

— Проект, безусловно, успешный. Бизнес вырос, растет товарооборот. Предприниматель расширил ассортимент, привлек для этого франшизу. Есть планы по дальнейшему расширению торговой точки, и наша задача — из микробизнеса сделать малый, из малого — средний, а из среднего — крупный. Видно, что предприниматель идет к этому, и мы, чем можем, ему в этом поможем,— сказал заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов.

Кто же он, этот предприниматель, который открыл магазин спортивного питания в центре города-героя? Это Тимофей Ерин, один из учредителей Союза молодых предпринимателей Новороссийска, лауреат премии «Новороссиец-2017», спортсмен, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике в жиме лежа.

На одном из соревнований Тимофей получил травму и, к сожалению, не мог найти специальную экипировку для восстановления в своем родном городе. Ее пришлось заказывать в Интернете, после чего появилась идея в одной торговой точке объединить вместе сопутствующие товары для занимающихся фитнесом и тяжелой атлетикой. Так появился магазин «Доча.ком», где представлена спортивная одежда, питание и обувь.

— Выходит так, что, получив травму, закрыл проблему других людей, которым необходимо всё, что связано с фитнесом и тяжелой атлетикой,— поделился Тимофей Ерин. — Для открытия магазина пришлось продать свой автомобиль, были какие-то первоначальные накопления — и этого хватило для открытия своего дела. Стал участником краевой программы по поддержке малого бизнеса, взял кредит в размере 500 тысяч рублей под десять процентов годовых, в то время как банки предлагали под 18—19 процентов. Благодаря финансированию удалось повысить товарооборот и заметно расширить ассортимент товаров.

Тесно сотрудничаю с городским отделом по взаимодействию с малым и средним бизнесом, где узнал о мерах поддержки и мне помогли оформить документы на участие в программе «Товарооборот» Фонда микрофинансирования. Работаю и с Молодежным центром Новороссийска. Магазин существует уже третий год, его месячный оборот составляет почти полтора миллиона рублей, кредит, который брал на три года, выплатил за год.

Тимофей Ерин отметил, что с открытием в Новороссийске коворкинга всю необходимую информацию для дальнейшего развития бизнеса стало получать значительно проще. Клиентов у магазина достаточно много, предприниматель учитывает все их пожелания и улучшает работу торговой точки. В планах Тимофея открыть свою сеть по краю — три магазина. Но это в ближайших планах.

— Если появляются какие-либо вопросы, то я ищу проблему только в себе, постоянно стремлюсь к развитию своего бизнеса. Для этого необходимо постоянно учиться, изучать опыт своих коллег, тогда и можно говорить о движении вперед. И здесь роль Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края очевидна. Помощь бизнесу с его стороны неоспорима.

К сказанному Тимофеем добавлю, что в Новороссийске более 15 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и это больше, чем в таких по численности населения городах нашего региона.

Комфортное пространство

Еще одна точка визита в Новороссийск — городской коворкинг «Бизнес Среда», где создано бесплатное рабочее пространство для предпринимателей.

— Первый в Новороссийске коворкинг открылся в апреле этого года,— уточнил руководитель краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков. — Та практика по открытию коворкингов, которую мы начали реализовывать в 2017 году, в приморском городе стала реальностью. Это очень удобное место для предпринимателей, где они могут плодотворно работать.

— Есть инициатива по обучению людей с ограниченными возможностями здоровья, которая заслуживает внимания. И ее на уровне краевой власти мы поддержим,— подчеркнул Юрий Волков.

Городской коворкинг «Бизнес Среда» находится в центре Новороссийска, оснащен оргтехникой, необходимой для работ предпринимателей. Здесь зарегистрировано 255 предпринимателей, более четырехсот бизнесменов уже прошло обучение.

Одна из предпринимателей, Екатерина Суханова, год назад занялась внутренним озеленением офисов, квартир и домов. Другими словами, фитодизайном. На аренду офиса у нее своих денег пока нет, поэтому и пользуется бесплатными услугами коворкинга.

— Здесь есть оргтехника, комфортное место для работы, где я готовлю эскизы и проекты,— поделилась предприниматель. — Что касается Центра поддержки предпринимательства, который расположен здесь же, в коворкинге, то его специалисты помогли мне на первоначальном этапе развития бизнеса с открытием налоговых счетов, с выбором видов налогообложения.

И таких предпринимателей, которые, как Екатерина Суханова, воспользовались и пользуются услугами коворкинга и Центра поддержки предпринимательства, немало. Здесь заняты льготным кредитованием (от 3,5 до 7,75 процента годовых) для субъектов малого и среднего бизнеса, а также инвестициями. Гарантийный фонд — это госпоручительство по кредитам и банковским гарантиям через Фонд микрофинансирования Краснодарского края. Оказывается правовая поддержка: консультирование по оформлению документов для регистрации юридических лиц, проводится экспертиза договоров и соглашений, обучающиеся семинары и вебинары, тренинги, форумы, круглые столы, организованы курсы.

Кроме этого оказываются услуги по маркетинговому сопровождению. Это бесплатная разработка фирменного стиля и веб-сайтов, консультации по разработке рекламных стратегий и кампаний, разработка и вывод на рынок новых брендов. Еще одна услуга — информационное сопровождение, которое включает в себя консультации по вопросам автоматизации и бизнес-процессов, работу с местными и региональными СМИ.

Помимо создания Центра молодежного инновационного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья есть и другой проект, запущенный коворкингом и администрацией Новороссийска. Это конкурс на лучший стартап — новый бизнес-проект, который создается для извлечения прибыли после его развития.

Конструктивный диалог

В рамки пресс-тура вошло и зональное совещание для представителей малого и среднего бизнеса. В конференц-зале городской администрации собрались предприниматели Новороссийска, Геленджика, Анапы и других муниципалитетов. Участие в нем приняли руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков, заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов, Уполномоченный Президента РФ по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, представители прокуратуры, руководители краевых институтов государственной поддержки.

— Новороссийск — один из передовых муниципалитетов в части поддержки малого и среднего предпринимательства,— отметил Юрий Волков. — Здесь открылся первый муниципальный коворкинг, а идею создания первого бесплатного коворкинг-центра мы реализовали в 2017 году на базе краевого Центра поддержки предпринимательства в Краснодаре. Новороссийск первым внедрил эту практику на муниципальном уровне. Как и в краснодарском коворкинге, здесь открыто представительство Центра поддержки предпринимательства. В 2019 году в Новороссийске появится Центр молодежного инновационного творчества с высокотехнологичным оборудованием. Что касается инициативы по обучению людей с ограниченными возможностями здоровья, то она заслуживает внимания и поддержки на региональном уровне.

Майским указом президента России поставлена задача: до 2024 года увеличить до 25 миллионов количество человек, занятых в малом и среднем бизнесе. В настоящее время в нашей стране это число составляет 19 миллионов. В Краснодарском крае к 2024 году количество предпринимателей должно увеличиться как минимум на 42 тысячи по сравнению с минувшим годом. Задача сложная, но выполнимая через инфраструктуру нашей поддержки, которая создана и успешно работает. Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развиваться в этом направлении. В 2019 году будет внедрена практика финансирования муниципальных центров поддержки малого и среднего предпринимательства.

В тех муниципальных образованиях, где идет активная конструктивная работа с бизнесом, мы будем ее финансировать из регионального и федерального бюджетов. Продолжаем развивать и сервисную модель обслуживания предпринимателей. Это значит, что весь комплекс мер поддержки, которые существуют в настоящее время в Краснодарском крае, должен оказываться в одном месте. Очень важно, чтобы именно в одном месте предприниматели получали всю необходимую информацию, что для них очень удобно.

Мы видим, что порядка десяти процентов от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса нашего региона пользуются государственными мерами поддержки. Безусловно, цифра довольно существенная: порядка трехсот тысяч предпринимателей. Но это не предел, и краевой Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства будет активно работать в этом направлении.

В свою очередь заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов отметил, что государственная поддержка предпринимательства — это комплекс мер, направленный в первую очередь на становление и развитие всего малого и среднего бизнеса. И немало предпринимателей уже воспользовались ею.

— Но, к сожалению, не все представители малого и среднего бизнеса знают о таких мерах, которые существуют в Краснодарском крае, поэтому очень важен диалог между бизнесом и органами власти. Предприниматели должны знать о своих возможностях и льготах,— подчеркнул Сергей Алтухов.

По словам главы Новороссийска Игоря Дяченко, предприниматели могут и должны формировать городской бюджет, а Уполномоченный Президента РФ по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик отметил, что экономика города-героя развивается стабильно и по числу налоговых поступлений он занимает третье место в крае. Подчеркнул, что создание комфортных условий для бизнеса является важной задачей и ее решает городская власть.

Затем в рамках зонального совещания представители Фонда микрофинансирования, Фонда развития бизнеса, Фонда промышленности и Центра поддержки и развития экспорта рассказали о своих программах по поддержке предпринимательства.

Необычно, интересно и практично

Начался пресс-тур с посещения интересного проекта — таким же было и его окончание. Винная деревня — проект, автором которого является предприниматель Александр Поездник. Он уже реализуется в несколько этапов. Первый — реконструкция виноградников, второй — создание так называемого гравитационного производства, третий — продвижение своего продукта и приведение в порядок территории с банкетным залом, гостиницей и бассейном. Стоимость проекта — 400 миллионов рублей.

— Проект представляет целый комплекс по выращиванию винограда, в мае планируется запустить полноценное производство вина по современным технологиям,— рассказал руководитель краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков. — Полноценный туристический объект, который сможет работать не только в высокий сезон. Свое производство вина — отечественный бренд, что очень важно. Наш департамент предлагает инвестору воспользоваться налоговыми льготами, которые предусмотрены краевым законодательством, получить торговый знак «Сделано на Кубани», который дает его обладателю определенные преференции.

Все необходимые вопросы по реализации проекта муниципальная власть решала с инвестором в срок, и сегодня он находится на высокой стадии готовности. Если говорить в целом, то специалисты Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края регулярно выезжают на территории, где реализуются инвестиционные проекты, и работа эта системная. Ведется прямой диалог. Выясняем, что необходимо инвесторам для решения тех или иных проблем, включаемся в работу по оказанию им помощи в реализации проектов. Всё это только способствует развитию малого и среднего предпринимательства на Кубани,— подчеркнул руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

Михаил МУСАЕВ