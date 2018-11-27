Краснодарское УФАС России установило виновных в гибели урожая

Напомним: в марте 2018 года в Краснодарское УФАС России поступило обращение сельскохозяйственной фирмы на действия ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (далее — поставщик газа) по прекращению поставки газа в котельную, посредством которой осуществляется отопление тепличного комплекса в городе-курорте Сочи (далее — объект), предназначенного для выращивания плодоовощных культур (огурцов).

Основанием для прекращения поставки газа послужили возникшие разногласия, связанные с несоответствием установленного узла учета газа на объекте требованиям ГОСТа, выявленным поставщиком газа с превышением полномочий.

В ходе рассмотрения дела комиссия установила, что правильность работы, а также соответствие узла учета газа требованиям ГОСТа может устанавливать специализированная аккредитованная организация, но не поставщик газа.

Краснодарское УФАС России решением от 13.06.2018 по делу №70/2018 в действиях ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» установило факт нарушения ч. 1 ст. 10 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в ущемлении интересов ООО СХФ «Верлиока» путем необоснованного прекращения 15.02.2018 поставки газа на объект в нарушение требований Правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2016 №1245.

20.11.2018 Арбитражный суд Краснодарского края по делу №А32-31431/2018 подтвердил законность выводов Краснодарского УФАС России, сделанных в решении от 13.06.2018.

17.09.2018 Краснодарским УФАС России в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства на сумму 300,0 тыс. руб.

Пресс-служба Краснодарского УФАС России