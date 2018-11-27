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Нацеленные на лидерство

Вторник, 27 ноября 2018 08:55
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Нацеленные на лидерство

Состоялся очередной этап краевого конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!», участие в котором приняли прошедшие «сито» двух предыдущих испытаний.

Поприветствовав участников третьего полуфинала от имени главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева, начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк сказал:

— Состав участников очередного испытания регионального конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!» очень сильный. Особенно группа управленцев. Идея организовать такой конкурс принадлежит главе Краснодарского края, цель — создать новые профессиональные социальные лифты, которые необходимы на Кубани, потому как законы бизнеса и логика власти обязывают искать новые пути.

Активное участие в том, чтобы краевой конкурс «Лидеры Кубани — движение вверх!» стал реальностью, принял заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексей Копайгородский, который считает, что его проведение дает конкурсантам возможность проявить себя, а краевой администрации — подобрать претендентов для включения в кадровый резерв.

Уникальный проект

— Для нашего региона этот конкурс является уникальным. Мы рассчитываем, что кто-то из его участников найдет для себя новую перспективную работу и будет двигаться дальше вверх по служебной лестнице, кто-то перейдет из бизнеса в государственную власть, чтобы уже там реализовать новые идеи, которые сегодня есть в бизнесе,— уточнил Геннадий Стрюк. — Рассчитываем и на то, что кто-то из органов местного самоуправления сможет перейти в бизнес, чтобы и там применить свой наработанный опыт системной работы.

Всего для участия в региональном конкурсе «Лидеры Кубани — движение вверх!» было подано четыре тысячи заявок, 1219 человек прошли испытания — две модели тестирования, четыреста из них были отобраны для участия в третьем полуфинале.

Конкурс дает его участникам прекрасную возможность найти новых бизнес-партнеров, кардинально изменить свою жизнь или получить интересный самоанализ, который всем необходим. И это немаловажно.

Региональный конкурс «Лидеры Кубани — движение вверх!» создан для того, чтобы принести пользу краю, и в первую очередь — управленцам. Именно от них многое зависит и в Краснодарском крае, и в целом по России. От их морально-волевых, интеллектуальных, физических качеств. И это также важный момент.

На каждой площадке испытаний мы говорим его участникам: выносите максимально всё из того, что вам поможет в дальнейшей работе, общайтесь с опытными экспертами, которые уже добились очень многого в управленческой работе. Эксперты и спикеры регионального конкурса — это руководители госаппарата, краевых министерств, главы муниципальных образований, представители бизнеса, ученые. Помимо наставников и экспертов к конкурсной работе привлечены специалисты, которые активно работают непосредственно с участниками масштабного проекта. В рамки конкурса входят и образовательные программы, цель которых — не только выявить победителей, но и четко показать, насколько продвинулась вперед система государственного управления, как работает бизнес в современных условиях, преодолевая те или иные возникающие проблемы.

Что касается КПД нашего конкурса, то он будет виден только в 2019 году, когда каждый из его участников вынесет что-то полезное для себя и станет затем применять полученные знания в своей работе. Может быть, сделаем этот конкурс ежегодным, расширим линейку направлений, специализаций испытаний. Ведь нам нужны финансовые менеджеры и управленцы во всех отраслях, в том числе и в области сельского хозяйства.

Управленец и менеджер «заточены» на победу. Какая это победа? Принести финансовую прибыль своей компании, нанять на работу только компетентных сотрудников и сделать комфортной жизнь как можно большего количество населения. Это и есть отраслевая специфика.

Равнодушных нет

Поздравляя участников конкурса с выходом в третий полуфинал, руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов отметил, что «Лидеры Кубани — движение вверх!» — это очень важный проект для экономики региона, потому как вопросы промышленного развития Кубани занимают лидирующие позиции:

— Главой края поставлена задача по формированию и развитию промышленного потенциала Кубани. Безусловно, без профессиональных кадров, без людей, которые неравнодушны к развитию своей территории и собственного производства, выполнение задачи по дальнейшему подъему промышленного производства будет весьма сложным делом.

Если же говорить о двух прошедших этапах регионального конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!», то его участники доказали: они не просто специалисты, а специалисты высокого класса. Желаю, чтобы в своей деятельности они достигали высоких результатов и руководствовались желанием привнести что-то лучшее и полезное в общество.

— Мы прекрасно понимаем значение воспитания кадрового резерва, управленцев, что очень важно в интересах региона,— отметил председатель Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» Александр Ткаченко. — Идет активное развитие Краснодарского края и России, и сегодня от управленцев требуется умение быстро и конструктивно принимать решения во всех сферах жизнедеятельности. Надеюсь, что это можно сказать и об участниках краевого конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!», потенциал которых высок.

К сказанному Александром Ткаченко добавлю, что конкурс позволяет найти не только тех, кто приходит во власть, но и тех, кто может предложить новые идеи. Это потенциальные управленцы, способные профессионально работать с людьми.

Потенциал впечатляет

Специально для краевой газеты «Кубань сегодня» начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк сказал, что среди участников конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!» есть и руководители с опытом работы в муниципалитетах, энергетических компаниях, в здравоохранении, а также бизнесмены, создающие интересные продукты и услуги. В тройку лидеров по количеству конкурсантов вошли Краснодар, Армавир и Сочи. Именно из этих муниципальных образований поступило наибольшее количество заявок, в третий полуфинал также прошло больше всего представителей этих городов.

— Все испытания, которые предложены в третьем полуфинале, смоделированы таким образом, чтобы как можно полнее выявить потенциал конкурсантов — будущих управленцев,— подчеркнул Геннадий Стрюк. — Кубанский государственный университет разработал специальную методику, благодаря которой мы можем четко, честно и прозрачно определить потенциал конкурсантов, состав которых очень сильный.

Испытания для участников полуфинала созданы самые различные, продолжительность которых не так уж мала — почти десять часов. Своеобразный «стрессовый» марафон, во время которого они должны показать свои умения действовать в тех или иных случаях, когда требуется принимать верные решения для успешного выполнения поставленных задач.

Для государственной службы очень интересны четыре направления: кризисный менеджер, процессный менеджер, политический менеджер и проектный управленец. Эти направления интересны и для бизнеса, если мы говорим о его развитии. Участвуют в полуфинале не только представители муниципальных образований Краснодарского края. Есть конкурсанты из Томска и Волгограда, которые решили испытать себя в интересной борьбе. Если им интересен наш регион и они хотят реально участвовать в его развитии, то смогут это сделать, приехав на Кубань. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам ехали компетентные люди, думающие о будущем Краснодарского края. Надо сказать, что после проведенных двух этапов есть участники, которых заметили эксперты и которым уже предложили работу в своих организациях.

Для любого сельского поселения, города или района необходимы сильные, компетентные управленческие кадры как на государственной службе, так и в бизнесе. Настоящие профессионалы, способные развивать территории и делать жизнь людей комфортнее и качественнее. Настоящие лидеры и крепкие менеджеры. Именно управленец-лидер должен обладать харизмой и умением повести за собой коллектив, а компетентные менеджеры — обеспечивать весь дальнейший процесс деятельности.

Конкурс «Лидеры России» — это федеральный проект. Что же касается конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!», то мы ищем управленцев под свою региональную специфику и четко видим, по каким направлениям необходимо еще усилить работу, в целом формируя региональный кадровый резерв. Именно поэтому каждого конкурсанта рассматриваем индивидуально и видим в нем потенциального управленца.

Краевая власть заинтересована в профессиональных кадрах, и если мы не будем вести их поиск, в том числе и посредством конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!», то тогда сложно говорить о развитии территорий. От управленца, главы сельского поселения, города или района зависит многое, потому как за ним тысячи людей. Очень важна компетентность руководителя, его стрессоустойчивость и порядочность. Этапы конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!» четко показывают, могут ли его участники вырасти в профессионального руководителя. Достаточно десяти — двадцати минут для того, что увидеть человека с разных сторон, определить его потенциал. Может ли он выдерживать нагрузки испытаний, как способен проявлять себя в тех или иных сложных ситуациях.

В региональный конкурс мы включили и такую «станцию», как сдача норм ГТО. И здесь причина проста: управленец должен быть силен не только интеллектуально, но и физически. К примеру, возникла на территории какая-нибудь чрезвычайная ситуация, сложная проблема, требующая незамедлительных управленческих решений. В любую минуту, в любое время суток руководитель должен быть готовым принять верное решение, выехать на место и сделать всё, чтобы вопрос был решен. Показать своим примером, что он способен на это, а ведь для этого требуется хорошая физическая подготовка. Нельзя всё решать, сидя в служебном кабинете, а необходимо выезжать на проблемное место и продолжать оперативно работать, своими действиями подавая пример подчиненным. Именно поэтому мы и включили сдачу норм ГТО в полуфинальные испытания.

Если говорить о возрасте участников конкурса, то он колеблется от 26 до 50 лет. Немало мужчин, но есть и девушки, имеющие определенный опыт руководящей работы. Победители регионального конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!» получат возможность пройти стажировку в государственных или частных компаниях, получат диагностические карты с углубленным анализом их личности как управленца. Тем самым они узнают свои сильные и слабые стороны.

Проект не завершается 2018 годом. Для того чтобы 25 человек-победителй конкурса нашли себя и продолжали развиваться, мы создадим все условия. Ведь молодые перспективные кадры необходимы во всех сферах нашей жизни, во всех отраслях экономики, в сельском хозяйстве и социальной сфере. Амбициозные, харизматичные, компетентные. И главное — желающие активно работать на благо края.

Не секрет, что ротация кадров происходит постоянно. Но мы ответственны за то, чтобы руководители не появлялись из ниоткуда, а планомерно развивались, становясь крепким управленцами, будь-то государственная служба или же бизнес. Сегодня очень важно готовить систему профессиональных кадров, и мы должны быть уверены в человеке, которого направляем на управленческую работу. Работу, которая будет строиться по дальнейшему развитию нашего региона. Управленцы — это те люди, которые пойдут в сельские поселения, муниципалитеты и будут их развивать, создавая комфортные условия для жизни людей, подчеркнул начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк.

 

Михаил МУСАЕВ

Фото из открытых источников

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