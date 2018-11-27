Где тонко, там и рвется

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексей Копайгородский провел заседание координационной комиссии по профилактике правонарушений, на котором была обсуждена эффективность взаимодействия по вопросам профилактики незаконной миграции на территории Кубани и меры профилактики правонарушений в отношении лиц пожилого возраста.

Участие в заседании приняли начальник Управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Николай Колганов, начальник Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Ирина Безуглова, начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Петр Невежин, представители УФСБ России по Краснодарскому краю, министерств труда и социального развития, здравоохранения, культуры, краевого Департамента по делам казачества и военным вопросам, других ведомств.

— Необходимо знать реальную картину по всем 44 муниципальным образованиям, где находятся мигранты из ближнего и дальнего зарубежья,— сказал Алексей Копайгородский. — В крае огромное количество общественных деятелей и организаций, которые мы содержим за бюджетные деньги. ТОСы и квартальные могут помочь представителям власти и правоохранительным органам в плане определения количества мигрантов и мест их проживания. Необходимо активно привлекать общественников к такой работе и так выявлять лиц, незаконно находящихся на территории Краснодарского края.

Каждый глава сельского поселения, муниципалитета должен четко знать, сколько на его территории проживает людей и количество мигрантов из этого общего числа. Эти данные необходимы для того, чтобы полностью владеть ситуацией. Чтобы не было никаких попыток создать «резиновые» квартиры, в которых проживает большое количество мигрантов, а также создать какую-то молельную комнату с непонятными, сомнительными личностями, где проповедуют то, что идет вразрез с политикой нашего государства.

При появлении такого рода организаций нужно сразу же выявлять тех, кто дал мигрантам разрешение на въезд в то или иное муниципальное образование Краснодарского края. А для этого муниципальным властям и правоохранительным органам необходимо активно, системно работать в полном взаимодействии со всеми структурами, привлекая к этому и активистов-общественников. Почти в каждом муниципалитете зафиксированы недочеты в деятельности межведомственных рабочих групп по противодействию незаконной миграции, поэтому их работу нужно перестраивать, напрочь уходя от бездействия и формализма. Необходима перезагрузка, которая и даст положительный результат по выявлению незаконных мигрантов на территории нашего региона.

Те представители власти, которые находятся только в кабинетах и не владеют ситуацией за его пределами, должны отказаться от такого стиля работы. Надо знать то, что происходит, как мы говорим, на земле. Представители власти должны сами в ручном режиме проверить всех тех, кто является мигрантом. Что касается правоохранительных органов, то у полиции есть список находящихся в муниципальных образованиях легально. Людей, проживающих там на законных основаниях и выполняющих официально ту или иную работу за официальную заработную плату. Но ведь есть же незаконные мигранты, которые не должны находиться на территории края.

Есть люди, которые на территории Кубани находятся бесконтрольно. Это «плавающие» лица, которые затем становятся причиной возникновения сложных проблем, вплоть до возникновения экстремистских настроений. Именно поэтому необходимо четко и системно отслеживать ситуацию в интересах всего нашего общества.

Ситуация должна быть под полным контролем, а для этого представителям власти необходимо иметь четкий список с указанием всех лиц, приехавших в муниципальные образования из других регионов. Знать, где они проживают, где ведут трудовую деятельность и на законных ли основаниях.

Ведь не секрет, что есть мигранты, которые нигде не зарегистрированы, и с этой категорией граждан нужно работать. А когда у всех глав муниципалитетов будут подробные списки мигрантов, то можно говорить, что они владеют ситуацией. Дисциплинирует ли тот момент, когда на предприятие с проверкой прибывает межведомственная рабочая группа? Несомненно. Дисциплинирует и работодателей, и тех, кому они предоставили рабочие места. А когда годами такие контрольные мероприятия не проводятся, то, естественно, незаконные мигранты чувствуют себя вольготно на той территории, куда прибыли. Безнаказанно.

В свою очередь начальник Управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Николай Колганов напомнил, что по поручению заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексея Копайгородского, его ведомством во всех муниципальных образованиях региона были изданы нормативно-правовые акты по созданию межведомственных рабочих групп. И управление осуществляет постоянный контроль результатов их деятельности.

— По данным, представленным органами местного самоуправления, за десять месяцев этого года проведено 15173 рейдовых мероприятия, обследовано почти 73 тысячи мест возможного нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства, проверено более 43 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства,— привел цифры Николай Колганов. — Тем не менее такую работу необходимо активизировать и вести ее регулярно. Проведенную работу можно считать недостаточной, о чем красноречиво говорят факты. Речь идет о количестве преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории нашего региона. По данным Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, эта категория лиц с начала года совершила 1093 преступления, причем в некоторых муниципальных образованиях наблюдается рост правонарушений.

Управление региональной безопасности администрации Краснодарского края на местах проверило профилактическую работу по пресечению незаконной миграции в таких муниципальных образованиях, как Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск, Абинск, Крымск, Курганинск и Приморско-Ахтарск. В большинстве случаев можно говорить о формальном подходе к организации профилактической работы.

В частности, в городе-курорте Геленджике в состав межведомственной рабочей группы не были включены главы административных внутригородских округов, положения о деятельности группы не разрабатывались, вследствие чего для нее не были определены задачи и функции, а также регламент работы. На заседании межведомственной рабочей группы заслушивались только представители правоохранительных органов. Зафиксированы и другие недочеты. В итоге на 17 процентов увеличилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Николай Колганов уточнил, что аналогичная ситуация сложилась и в Анапе, где также зафиксирован рост количества преступлений, совершенных этой категорией лиц. Рост составил шесть с половиной процентов. Выросло количество преступлений и в Горячем Ключе, где также выявлены недостатки в работе межведомственной рабочей группы по противодействию незаконной миграции.

Что касается Новороссийска, то в целом в городе количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, снизилось почти на 27 процентов. Конечно, это может только радовать. Но всё дело в том, что снижение количества преступлений — это результат четкой работы только правоохранительных органов.

— Роль муниципальных субъектов в профилактике правонарушений сведена к нулю, организация работы межведомственной рабочей группы носит откровенно формальный характер, и в этом году не проведено ни одного заседания. Анализ состояния профилактики в области миграционного законодательства отсутствует, комплексные меры по пресечению правонарушений не выработаны,— сказал Николай Колганов. — В целом все упущения в работе межведомственных рабочих групп в муниципальных образованиях связаны со слабым контролем со стороны заместителей глав, курирующих вопросы взаимодействия с правоохранительными органами. Это острый сигнал главам муниципалитетов для принятия соответствующих мер, в том числе и кадровых решений.

Основные проблемные вопросы в деятельности муниципальных межведомственных рабочих групп — это отсутствие должного взаимодействия между их участниками, контроля за выполнением поставленных задач, планирования мероприятий и т. д.

Николай Колганов считает, что главам муниципальных образований в месячный срок необходимо подготовить предложения, касающиеся деятельности межведомственных рабочих групп по противодействию незаконной миграции, нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. Определить цели и задачи работы, алгоритм деятельности, включить в состав групп глав внутригородских округов и сельских поселений. Заседания должны проводиться ежемесячно, нужно усилить профилактическую работу среди национальных общин, организаций и диаспор для использования их авторитета в работе с мигрантами. Это позволит улучшить качество проводимой профилактической работы и приведет к снижению количества преступлений на территории Краснодарского края, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.

— Если сейчас не принять все необходимые меры на всех уровнях, то можно упустить время и возможность влиять на ситуацию, последствия чего могут быть самыми серьезными,— резюмировал начальник Управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Николай Колганов.

Участница заседания координационной комиссии по профилактике правонарушений, начальник Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Ирина Безуглова рассказала об итогах работы ведомства. За десять месяцев 2018 года сотрудники главка провели 4712 рейдов, из них 657 — совместно с представителями территориальных органов.

— Одна из наиболее эффективных мер межведомственного взаимодействия с различными ведомствами — это проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий,— подчеркнула Ирина Безуглова. — В частности, в результате совместной работы с МВД по Республике Адыгея, комплексных оперативно-разыскных мероприятий удалось пресечь канал незаконной миграции на территории Краснодарского края и Адыгеи.

Очень важно, чтобы межведомственные рабочие группы проводили работу неформально. Неоднократно выявлялись нарушения миграционного законодательства в Северском и Динском районах: сдавалась земля в аренду мигрантам, строились теплицы, работали иностранные граждане. И я не уверена, что муниципальная власть не знала об этих случаях. А ведь нужно проводить профилактическую работу, направленную на пресечение незаконной миграции. Ведь главное — предупредить, чтобы затем не было проблем.

Вторым вопросом заседания координационной комиссии значилось обсуждение мер профилактики правонарушений в отношении лиц пожилого возраста.

В Краснодарском крае за десять месяцев этого года в отношении старшего поколения зарегистрировано 4340 общественно опасных деяний, что почти на девять процентов больше, чем в 2017-м. Самые распространенные — мошенничество и кражи. С начала года количество случаев мошенничества возросло на 17 процентов, краж — на 12 процентов. Управление региональной безопасности администрации Краснодарского края провело анализ опасных посягательств, совершенных в отношении лиц пожилого возраста. Больше всего их зафиксировано в Абинском районе, Анапе, Новороссийске, Крымском и Курганинском районах, а также в городе-курорте Геленджике.

Проверки показали, что не везде органы местного самоуправления понимают важность работы по пресечению случаев посягательств в отношении пожилых людей, не в каждом муниципалитете налажена четкая, конструктивная работа и с правоохранительными органами. Вот и получается, что каждое седьмое совершенное преступление от их общего числа — в отношении старшего поколения.

По словам начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Краснодарскому краю Петра Невежина, в силу своего возраста пожилые люди чересчур доверчивы, поэтому мошенники и пользуются этим. Нередко привлекают людей к участию в долевом строительстве, которое является незаконным, обещают те или иные услуги. И опять же обманывают. Поэтому очень важное значение имеют обходы жилого сектора, цель которых — разъяснять людям, что нельзя доверяться проходимцам, чтобы потом не было мучительно больно за потерянные деньги.

— В каждом муниципальном образовании есть те или иные организации, которые предлагают людям взять кредиты или же получить другие услуги. Например, юридические,— добавил Алексей Копайгородский. — От своих информаторов они знают дату получения пожилыми людьми пенсий и в этот день сразу же предлагают им какую-нибудь продукцию или пытаются склонить к участию в сомнительных финансовых схемах. Поэтому необходима четко выработанная схема действий, которая поможет исправить эту ситуацию и уберечь пожилых людей от посягательств мошенников.

На заседании комиссии было озвучено, что нужно более активно информировать пожилых людей о том, что они не должны проявлять доверчивость, для чего необходимо готовить памятки, стенды в местах массового скопления населения, проводить профилактические беседы.

— У нас есть огромное количество возможностей, административный ресурс для этой работы. Всё это позволит предотвратить любые действия, нарушающие российское законодательство,— подчеркнул заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексей Копайгородский. — Необходимо четко выстраивать работу, тогда и не будет правонарушений. Самое главное, чтобы жители края жили в полной безопасности, и от властных структур зависит спокойствие и стабильность в регионе, для чего есть все силы и средства,— подытожил Алексей Копайгородский.

Михаил МУСАЕВ