Василий Швец: «Нам есть куда расти»

Кубань ежегодно принимает миллионы туристов, санаторно-курортный комплекс постоянно развивается, заметно улучшается сервис оказываемых услуг. Причем поток отдыхающих с каждым годом растет. Чем же их привлекает именно Кубань, рассказывает заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Василий Швец.

— Василий Александрович, с открытием Крымского моста многие эксперты прогнозировали падение турпотока на курорты Краснодарского края. Но мы показываем уверенный рост. Каков вклад туризма и курортной отрасли в целом в экономику региона?

— Безусловно, туристический поток — это базовый показатель курортной отрасли. Как объем продукции для завода или фабрики. Он напрямую влияет на все другие индикаторы. Для нас в первую очередь самый значимый показатель — это бюджетные отчисления предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса. Они выросли в этом года на 14 процентов и достигли 5 млрд рублей, притом что туристический поток вырос только на 6 процентов. Это говорит о том, что не просто выросло число отдыхающих — они стали тратить на наших курортах больше денег, вырос средний чек. Подчеркиваю, что 5 млрд — это только налоговые отчисления, без учета курортного сбора, который мы начали собирать в этом году.

— Что касается курортного сбора, правильно ли понимаю, что деньги, собранные одним МО, остаются в его же казне? На какие цели они будут потрачены?

— Здесь также мы превысили плановые показатели на 18 процентов. За три месяца в Фонд развития курортной инфраструктуры поступило 82,6 млн рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство курортных зон в тех городах и районах, где они были собраны. Это жесткое требование закона, и оно будет неукоснительно соблюдаться.

Средства будут распределяться с учетом мнения общественного совета, созданного при краевом Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. То есть контроль будет как со стороны органов власти, так и со стороны общественных структур.

— В Краснодарском крае создана система стратегического планирования, согласно которой в крае основные направления туризма — пляжный и морской, санаторно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой и событийный, горноклиматический и аграрный. С недавнего времени активно развиваются и гастро-, и энотуризм. На ваш взгляд, у каких направлений туризма в Краснодарском крае, скажем так, большое будущее?

— Думаю, что до стагнации нам еще далеко. Потенциал у наших курортов достаточно большой, и нам есть куда расти. У нас есть богатое и разнообразное олимпийское наследие, которое включает в себя интересные достопримечательности, отели, рестораны, набережные, пляжи, горнолыжные трассы, стадионы и другие спортивные объекты — всё это мы не просто сегодня максимально задействуем для привлечения туристов, но и активно развиваем. Постоянно в Имеретинской низменности и в Красной Поляне открываются новые объекты, проходят фестивали, концерты, соревнования, форумы.

Горный и прибрежный кластеры стали привлекательными площадками для инвестиций, в том числе иностранных. Уже после Олимпийских игр здесь появились масштабные объекты индустрии развлечений и зрелищ: «Сочи Автодром», детский «Сочи Парк», этнографический центр «Моя Россия», Скайпарк для любителей экстремального отдыха, развлекательные центры, аквапарки, казино, концертные залы.

Как результат за последние три года Олимпийский парк посетило 7 млн туристов. Красная Поляна приняла более четырех миллионов. В среднем получается 3,6 млн гостей в год, и эта цифра ежегодно растет. Такой туристический поток можно сравнить с посещаемостью небольшой страны. Например, Израиль в 2017 году посетили 3,6 млн отдыхающих, а Армению — около 1,5 млн.

— Ежегодно власти приводят цифры, свидетельствующие о большом туристическом потоке на побережье. А справляется ли с ним курортная инфраструктура, планируются ли в нее инвестиции? Каковы дальнейшие шаги властей по развитию курортной инфраструктуры?

— Сочи — наш флагманский курорт. Поэтому инвесторы прежде всего уделяют внимание ему. Но инвестиционная активность наблюдается и на других территориях: в Геленджике, Туапсинском районе, Анапе, Новороссийске. После открытия Крымского моста очень любопытным объектом инвестиций стал Темрюкский район. Развиваются наши горные и предгорные территории: Апшеронский и Мостовской районы.

Всего в Краснодарском крае сегодня реализуется 45 инвестиционных соглашений на общую сумму 45,27 млрд рублей. Это и развитие существующих объектов курортной инфраструктуры, и строительство новых. В итоге их реализации будет создано более 4 тысяч рабочих мест.

— Вложения в какое туристическое направление сейчас принесут инвесторам наибольшие дивиденды в перспективе?

— На мой взгляд, в ближайшее время наиболее перспективными будут инвестиции в активные виды туризма. Мы все видим, что сейчас всё больше людей занимаются физкультурой, фитнесом, массовыми видами спорта. Рано или поздно у них возникает желание и отдыхать более активно или даже экстремально. Поэтому мы прогнозируем в ближайшие годы значительный рост в этом сегменте рынка.

У нас сейчас достаточно развитая инфраструктура по этому направлению. Действует более 90 туристских маршрутов, 70 классифицированных горнолыжных трасс, 13 конных клубов и ферм, девять яхтенных марин, 30 дайвинг-клубов, почти двадцать кайт- и серф-станций в Красной Поляне, где помимо собственно горнолыжных активностей действуют пешеходные, велосипедные, конные маршруты разной степени сложности: от любительских до экстремальных.

С одной стороны, инфраструктура есть, с другой — здесь существуют ниши, которые заполнены еще очень слабо. Например, яхтенный туризм. Для того чтобы создать район интенсивного яхтинга на нашем побережье, необходимо, чтобы расстояние от стоянки до стоянки было не более двадцати морских миль. Пока нашему побережью очень далеко до такого показателя. Это притом, что спрос в этом сегменте огромный и объем рынка очень значительный. Яхтенные марины сегодня будут востребованы прежде всего в Туапсинском районе, который имеет большую береговую линию, не закрытую стоянками.

— В регионе активно развивается аграрный и эногастрономический туризм, лечебно-оздоровительный. Они могут принести прибыль инвестору?

— Конечно, многое зависит от стратегии конкретного инвестора. Консерваторы могут вкладывать в развитие лечебно-оздоровительного туризма. Это сегодня одно из надежных направлений. Кубанские здравницы известны всей России уже больше века, и это наш природный ресурс, который никогда не закончится. Здесь можно рассматривать как строительство новых санаториев, так и развитие существующих: модернизация корпусов, лечебной и диагностической баз.

Более инновационным инвесторам я бы предложил вкладывать в развитие аграрного туризма. В это понятие входят самые разные активности в сельской местности: рыбалка, конные прогулки, работы в саду или на ферме. Это сравнительно новое направление, но оно уже хорошо себя зарекомендовало. За три года число предприятий выросло в два раза, и сейчас их уже около сотни. Популярность этого вида отдыха в том, что сегодня большинство людей живет в больших городах и для них общение с природой — жизненно важный вопрос.

Еще одно крайне интересное направление — гастрономический и эногастрономический (винный) туризм. Сейчас его популярность растет во всём мире. Сегодня любую достопримечательность: здание, картину, скульптуру — можно увидеть в Интернете. Поэтому визуальными впечатлениями туриста привлечь всё сложнее и сложнее. А вот вкус через Интернет не передается. Мне кажется, поэтому гастрономия сейчас переживает новое возрождение. Этому процессу помогла политика импортозамещения. Вы видите, что сегодня появляются очень качественные продукты российского производства: сыры, вина, рыба и мясо. Качественные продукты — это основа хорошей кухни. Краснодарский край очень интересен в этом плане. У нас смешались традиции украинской, кавказской и средиземноморской кухни. Очень интересная с точки зрения туриста смесь. Плюс качественное вино, которого у нас с каждым годом производится всё больше.

— Василий Александрович, какими событиями вам лично запомнилось прошедшее лето?

— Главным событием стал, конечно, чемпионат мира по футболу. Наш регион принял несколько очень зрелищных и драматичных игр на стадионе «Фишт» в Сочи. Кроме того, на месяц Краснодарский край стал домом для шести национальных сборных: Бразилии, Испании, Исландии, Дании, Швеции и Польши. Их тренировочные базы разместились в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике.

Всего за время проведения чемпионата наш регион посетило около 800 тысяч болельщиков, в том числе гости из Германии, Швейцарии, Швеции, Исландии, Южной Кореи, Италии, Аргентины. Общее число иностранных гостей составило 115 тысяч человек. По сравнению с 2017 годом поток иностранных туристов увеличился на 90 процентов.

Мы получили очень хорошие отзывы от иностранцев. Нашим гостям понравился климат и природа, гостеприимство и радушие сочинцев. Отдельных похвал удостоился стадион «Фишт» и Олимпийский парк. Люди писали, что они полностью изменили свое мнение о России, что прекрасно провели здесь время и обязательно вернуться еще.

На втором месте по значимости я хотел бы отметить фестиваль «Античное наследие России», который открыл сезон. Мы впервые провели такое масштабное событие в сфере культурно-познавательного туризма. Мероприятия фестиваля прошли на пяти территориях Кубани: в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе. Всего в программу было включено около шестидесяти событий, разделенных на пять направлений: «Искусство и ремесла», «Гастрономия и виноделие», «Мореплавание и военное дело», «Олимпийское движение и спорт», «Православная культура». В общей сложности фестиваль посетило более 50 тысяч отдыхающих.

Античное наследие — это очень интересная с точки зрения туризма история. И сегодня мы продолжаем разрабатывать эту тему: создаем большой межрегиональный туристический маршрут — «Золотое кольцо Боспорского царства». Он объединит десять городов, более тридцати объектов, расположенных в Краснодарском крае, Республике Крым, Ростовской области и Севастополе.

Федеральное агентство по туризму это наше «Золотое кольцо» уже включило в перечень десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

Фото из открытых источников