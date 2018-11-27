Первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк приветствовал победителей XVI фестиваля «Кубань театральная». Торжественная церемония закрытия состоялась в академическом театре драмы имени Горького.

— В этом году главный театральный форум Кубани собрал рекордное количество театров: пятнадцать профессиональных коллективов Краснодарского края и Республики Адыгея,— сказал заместитель министра, отметив, что впервые в программе фестиваля приняли участие краснодарский Театр Защитника Отечества, Театр кукол «Золотой кувшин» Государственной филармонии Республики Адыгея и Новороссийский муниципальный драматический театр имени В. П. Амербекяна.

— Уверен, что фестиваль и дальше будет радовать зрителей новыми театральными открытиями, а самих артистов — возможностью творческого общения с коллегами, обмена опытом и взаимообогащения новыми идеями,— сказал Максим Усатюк.

Лучшими режиссерами-постановщиками признаны Геннадий Шапошников (спектакль «Мещане» в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького), а также Денис Хуснияров (спектакль «Дьявол» в Краснодарском муниципальном молодежном театре КМТО «Премьера»). Также были объявлены победители в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Музыкальное оформление спектакля», «Сценография и оформление спектакля».

Специальные призы жюри фестиваля в этом году получили Краснодарский независимый театр «Один театр» — «За убедительное освоение современной драматургии» в спектакле «С училища» и Краснодарский новый театр кукол Краснодарского КМТО «Премьера» — «За лучший спектакль театра кукол» («Сказка о царе Салтане»).