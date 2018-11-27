Помощь придет вовремя

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин принял участие в селекторном заседании, которое провел заместитель главы МЧС России Павел Барышев.

На совещании было отмечено, что до конца года оборудованием «Системы 112» будет оснащено десять городов и районов Кубани. «Система 112» обеспечивает прием вызовов экстренных служб по единому номеру 112 на территории РФ. Обратившимся по номеру 112 при необходимости обеспечат дистанционную психологическую поддержку, а действия разных ведомств при поступлении сообщения о происшествиях будет легче скоординировать. Наличие общей базы происшествий дает специалистам дополнительные возможности для оценки и анализа текущей обстановки в регионе.

— На базе краевого учебно-методического центра развернуты автоматизированные рабочие места операторов, организовано обучение персонала дежурно-диспетчерских служб. Создан краевой информационный центр, который обеспечивает техническую поддержку и прием вызовов «Системы 112»,— сказал Сергей Болдин. — Опытная эксплуатация «Системы 112» стартовала с конца мая в Краснодаре и Сочи. В 2018 году оборудованием «Системы 112» планируется оснастить еще восемь муниципальных образований, а в следующем году на создание системы будет направлен 151 миллион рублей из краевого бюджета,— рассказал вице-губернатор.

По его словам, сейчас решаются вопросы интеграции системы с сервисами МВД России и скорой медпомощи, государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС». В целом построение «Системы 112» на территории Краснодарского края планируется завершить в 2020 году.