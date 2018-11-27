Завершающий этап

Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел совещание, на котором обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

— Уже окончены работы по благоустройству общественных территорий в Динском, Староминском, Лосевском, Холмском, Ляпинском, Поселковом, Бриньковском и Павловском сельских поселениях, в Новороссийске. Также благоустроено три дворовые территории в Геленджике, четыре — в Армавире, по одной — в Крымске и Новороссийске. Еще в 16 муниципалитетах готовность объектов составляет от 81 до 99 процентов,— рассказал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин. — Сотрудники министерства на постоянной основе осматривают объекты, где выполнение работ отстает от сроков.

Анатолий Вороновский поручил главам территорий, где благоустройство еще продолжается, привлечь дополнительные силы для его скорейшего завершения.

— Я напоминаю, что качество работ не должно страдать — мы все вместе создаем благоустроенные зоны для отдыха и комфортного проживания наших детей, молодежи и пожилых людей,— подчеркнул вице-губернатор.