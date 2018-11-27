Важная задача сохранения биоразнообразия

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел очередное заседание Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве. В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти края, члены совета и научного сообщества Кубани.

По словам заместителя главы региона, в настоящее время Министерством природных ресурсов Краснодарского края ведется работа по созданию десяти особо охраняемых природных территорий. Среди них особо охраняемые природные территории, придающие особый статус территориям водно-болотных угодий Приазовья, такие как лиманно-плавневые комплексы «Дельта реки Кубани», «Ахтарские лиманы».

— Необходимо сохранить видовое разнообразие обозначенных территорий, в том числе создать особый режим, накладывающий ограничение на ведение хозяйственной деятельности,— подчеркнул Сергей Болдин.

На совещании было принято решение о создании рабочей группы с привлечением ученых для разработки региональной программы управления прибрежной зоной Приазовья.

В рамках заседания по предложению общественников состоялся выезд в северную часть парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы города Краснодара. Фактически эта часть парка превращена в «придомовую» территорию, огорожена капитальным забором и недоступна для прохода горожан. Как заверил заместитель главы Краснодара Евгений Зименко, в ближайшие дни ограждение будет демонтировано и зеленая зона вновь вернется в пользование горожанам и гостям кубанской столицы. Сергей Болдин акцентировал, что эта задача является стратегически важной и будет находиться на его личном контроле.