Лучшее воспитание — это родительская любовь

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери.

От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева она обратилась к участницам торжества со сцены краевой филармонии.

— Лучшее воспитание, которое мы можем дать своим детям,— это любовь. Радует, что на Кубани созданы такие традиции семьи, которым может позавидовать любой регион,— сказала Анна Минькова. — У нас многие решаются на второго, третьего и последующих малышей. В крае огромное количество детей из детских домов находится под опекой. Отрадно, что появилась новая тенденция: забирать из детдомов ребят с ограниченными возможностями здоровья. Это огромный труд и подвиг. Это социальная миссия, которую берет на себя семья, очень важна для общества. И таким людям мы, конечно, будем помогать.

Она отметила, что в этом году началась работа в рамках национальной программы «Десятилетие детства». Будет реализован ряд важнейших федеральных и краевых проектов, ориентированных на помощь семьям и демографический подъем в целом.

— Губернатор Кубани три года назад принял важнейшую программу по строительству школ и детсадов. На следующий год из краевого бюджета впервые предусмотрено порядка трех миллиардов рублей на возведение социальных объектов. Это поможет нам ликвидировать очередь в детские сады для детей от полутора до трех лет,— подчеркнула Анна Минькова.

Вице-губернатор также отметила, что важна работа с многодетными семьями. Их в крае более 70 тысяч. Из года в год увеличиваются средства регионального бюджета на оказание мер социальной поддержки семьям с детьми — с почти 600 миллионов рублей в 2005 году до 16,4 миллиарда рублей в 2018 году.

В финале праздника наградили женщин, внесших значительный вклад в укрепление традиций многодетности и достойное воспитание детей. Почетными губернаторскими дипломами многодетной матери I и II степени были награждены пятнадцать матерей, достойно воспитавших троих и более детей. Кроме того, были отмечены семьи — победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».