Устранить преграды для развития курорта

В рамках Дней муниципальных образований в Законодательном Собрании Краснодарского края прошел круглый стол по вопросам социально-экономического развития города-курорта Анапы. Его провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

В работе круглого стола приняли участие председатели профильных комитетов кубанского парламента, руководители и специалисты муниципального образования.

— Город-курорт Анапа — особенная курортная территория. И ее развитие находится под самым пристальным вниманием федерального и регионального центров. Поэтому говорить об уровне ответственности каждого, кто сегодня на месте реализует социально-экономическую политику, думаю, излишне. Так же, как и говорить о поводах для гордости. Их более чем достаточно, но успехи и достижения не умаляют масштаба проблем, которые на сегодняшний день присутствуют в муниципальном образовании,— отметил Юрий Бурлачко.

Для подготовки к круглому столу в Анапу выезжали представители постоянных комитетов ЗСК. По итогам работы депутатов был сформирован перечень проблем, которые существуют в городе-курорте. Депутатами также выработаны направления оказания помощи муниципалитету.

О состоянии социальной сферы Анапского района, в том числе и о проблемах, которые имеются на территории, на заседании рассказал председатель Совета муниципалитета Леонид Кочетов. В числе проблем нехватка мест в детских садах и школах. Строительство новых образовательных учреждений должно идти ускоренными темпами, обусловлено это в том числе и значительным приростом населения Анапы. За последние пять лет сюда переехали, только по официальным данным, 43 тысячи человек. А ведь к тому же живут многие приезжие и не регистрируясь, оставляя свою прописку на севере. Нагрузка на социальную инфраструктуру при этом значительная. В Анапском районе запланировано строительство ФАПов на ряде сельских территорий и офисов врачей общей практики. Но при этом существует дефицит квалифицированных медицинских кадров, уровень которого выше среднекраевого. Так, городская больница укомплектована врачами только на 53 процентов. Для решения данной проблемы большое внимание уделяется социальному обеспечению и закреплению на местах медицинских кадров. Предусмотрены компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения, а также аренды жилья из местного бюджета. Но этого недостаточно, считает председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский — стоит продумать систему предоставления ведомственного жилья, чтобы привлечь в район квалифицированные медицинские кадры.

Мэр курорта Юрий Поляков охарактеризовал положение дел в экономической сфере, назвал стратегические задачи, требующие решения. В числе наиболее динамично развивающихся он назвал курортную сферу и сельское хозяйство (особенно виноградарство). В этом году в городе-курорте продолжается реализация 17 инвестиционных проектов с общим объемом средств 209 миллиардов рублей.

При этом, как отметил заместитель председателя ЗСК — председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов, процент расторгнутых инвестиционных соглашений, к сожалению, в Анапском районе достаточно высок.

— Из 23 соглашений, заключенных в период с 2015 по 2018 год, были признаны неэффективными и расторгнуты пять (более 21 процента), в связи с чем объем инвестиций снизился на 40,5 процента,— подчеркнул Сергей Алтухов.

Основной проблемой в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства заместитель председателя профильного комитета ЗСК Иван Жилищиков назвал недостаточную мощность водозабора и очистных сооружений водопроводных сетей населенных пунктов. Но почему-то муниципалитет уже несколько лет не принимает участия в целевых государственных и инвестиционных программах.

— В летний период система водоснабжения и водоотведения в Анапе работает фактически в аварийном порядке,— отметил он.

Депутаты также назвали в числе проблем, требующих решения, недостаточные темпы газификации станиц и хуторов. В сфере сельского хозяйства — уменьшение более чем на 40 процентов площадей, занятых овощными культурами, сокращение поголовья скота.

Председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко выразил опасения, что Указ Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года» не будет выполнен по ряду направлений, в том числе не будет достигнут показатель, определенный в индикативном плане социально-экономического развития края на 2018 год. Ведь за девять месяцев этого года наметился спад промышленного производства. По крупным и средним предприятиям он достигает 40 процентов.

На круглом столе была озвучена проблемы перепрофилирования детских здравниц, вопросы дорожного строительства и ряд других. Все обозначенные вопросы и рекомендации по их решению нашли отражение в принятой участниками мероприятия резолюции.

— Задача органов местного самоуправления — разработать план дальнейших действий по устранению преград на основных направлениях социально-экономического развития курорта и приступить к его реализации с учетом высказанных сегодня замечаний и предложений,— сказал в заключение Юрий Бурлачко.

На ближайшей сессии ЗСК депутаты заслушают доклад главы Анапы о перспективах социально-экономического развития города-курорта.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА