Ради сохранения мира и укрепления дружбы

Подведены итоги прошедшего на Кубани перекрестного Года Россия — Греция. Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина приняла участие в торжественной церемонии закрытия цикла мероприятий в Афинах.

На встрече с греческими партнерами обсудили культурное сотрудничество России и Греции, были представлены презентации туристического потенциала регионов двух стран. В Афинском концерт-холле «Мегарон» состоялся концерт Государственного академического ордена Дружбы народов Кубанского казачьего хора.

— Артисты исполнили на греческом языке популярную народную песню и станцевали традиционный национальный греческий танец сиртаки, в основу которого был положен старинный танец воинов,— сообщили в региональном Министерстве культуры. — Международное сотрудничество способствует экономическому развитию, культурному обмену, сохранению мира и укреплению дружбы народов разных стран.

Масштабный комплекс двухсторонних мероприятий с Грецией реализуется по поручению правительства Российской Федерации в 2017—2018 годах. Одним из ключевых событий года стало проведение фестиваля «Античное наследие России». В нем приняло участие порядка 55 тысяч жителей и гостей Кубани. Туристический фестиваль охватил сразу несколько городов края: Краснодар, Геленджик, Новороссийск, Анапу, а также Темрюкский район. В ходе подготовки фестиваля родилась идея его логического продолжения — межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Этот маршрут пройдет по территории Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области — по тем местам, где остались следы античного государства.