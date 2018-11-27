Образование должно быть доступным

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о том, как в регионе осуществляется подвоз к школам более пятидесяти тысяч детей.

— Школьный автопарк Кубани пополнился еще 126 автобусами. В образовательные учреждения двенадцати муниципалитетов края переданы новые автобусы, оборудованные всеми необходимыми современными средствами безопасности, включая ГЛОНАСС и устройства экстренного вызова,— сообщил губернатор.

По его словам, в соответствии с потребностями муниципалитетов в их распоряжение поступил транспорт различной вместимости. Данная партия школьных автобусов приобретена за счет краевых и районных средств — всего 340 миллионов рублей.

— Сегодня в школах региона работает 1031 автобус. В прошлом году было приобретено двести школьных автобусов, в преддверии этого текущего учебного года для школ края мы передали еще сто семь. Покупка новых машин для школ края будет продолжена, в том числе благодаря федеральной поддержке и благотворительным программам,— подчеркнул глава Краснодарского края.

Ключи от автобусов в ходе торжественной церемонии вручила директорам школ вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

— В крае много ребят учится в сельской местности, с наступлением холодов дети будут добираться в школы в комфортных условиях,— сказала она. — Детство на Кубани должно проходить в условиях безопасности, а образование должно быть не только интересным, комфортным, но и доступным.