Работать на опережение

В ходе своего первого рабочего визита в Краснодарский край министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко, где ознакомился с достижениями кубанской селекции зерновых культур.

По поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева министра сопровождал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Высокие достижения

Дмитрий Патрушев ознакомился с новыми достижениями кубанских ученых в селекции пшеницы и риса, а также пообщался с коллективом научного учреждения. Министр подчеркнул, что научные разработки ученых региона необходимо внедрять по всей стране.

По словам Андрея Коробка, селекционеры Кубани работают на опережение и в тесном контакте с аграриями края. Также вице-губернатор отметил особую востребованность кубанского риса за рубежом.

— Сегодня у нас полный цикл производства риса — от селекции до переработки на крупу. Наш продукт востребован не только в России, но и за рубежом. Мы производим самый экологически чистый рис в мире — количество обработок сведено к минимуму. Некоторые кубанские производители уже имеют соответствующие международные сертификаты,— сказал Андрей Коробка.

Напомним: достижения кубанских ученых признаны и используются не только в России, но и за границей. В частности, сортами пшеницы, выведенными учеными Национального центра зерна имени Лукьяненко П. П., ежегодно засевается пять миллионов гектаров сельскохозяйственных площадей по всему миру, в том числе в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Армении, Украине, Молдове, Белоруссии, Турции.

Также высоко востребованы научные разработки ученых-рисоводов Краснодарского края. Семена риса кубанской селекции сегодня проходят сортоиспытания в Италии, а также в странах СНГ.

Аграрному образованию — особое внимание

В рамках совещания, которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на базе Кубанского аграрного университета с ректорами 54 ведущих профильных вузов страны, обсудили развитие российского аграрного образования.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, заместитель председателя краевого парламента Александр Трубилин.

Перед совещанием Дмитрий Патрушев оценил материально-техническую базу кубанского вуза. В частности, министр посетил недавно открывшуюся после реконструкции ветеринарную клинику, которая оснащена всем диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, необходимым для полноценного обследования и лечения животных.

В ходе совещания глава Минсельхоза РФ отметил, что перед отечественным АПК поставлена глобальная стратегическая задача: создать на основе высоких технологий экспортно ориентированный сектор, обеспеченный высококвалифицированными кадрами.

— Современное сельское хозяйство — крупнейший потребитель инноваций в мировой экономике. Глобальные цифровые сети и «умные» фермы, новейшие достижения генетики и селекции, молекулярной биологии и биотехнологии — всё это массово приходит в агропром, становится технологической базой сельхозпроизводства. Работать в этих условиях должны специалисты принципиально другого уровня и качества. Поэтому сегодня мы уделяем приоритетное внимание государственной поддержке аграрной науки и образования. Только в 2018 году на эти цели направлено более 26,3 млрд рублей,— сказал Дмитрий Патрушев.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, на Кубани уделяется особое внимание качеству аграрного образования. Подготовка профессиональных кадров в отрасли — это одна из приоритетных задач региона, так как доля агропромышленного комплекса в ВРП края составляет около двадцати процентов.

— Выполнение тех задач, которые ставит перед нами руководство страны в части обеспечения качественным продовольствием, повышения рентабельности производства и наращивания экспорта, невозможно без высококвалифицированных кадров. Кроме того, у нас в регионе около семи тысяч агропредприятий. Ежегодно они модернизируются, вводятся новые, и соответственно на эти производства требуются специалисты,— отметил заместитель губернатора.

Андрей Коробка подчеркнул, что главный акцент в процессе обучения делается на практике. Для этого в учебных заведениях внедряются различные формы профориентационной работы: ресурсные центры, учебно-производственные подразделения, применяются элементы дуальной системы подготовки кадров — теоретические знания студенты получают в учебном заведении, а практические навыки приобретают в условиях реального производства на базе предприятий.