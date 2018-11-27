Главное — результат

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в совещании по достижению национальных целей и решению стратегических задач развития России до 2024 года, которое провел в Ялте Владимир Путин.

Президент потребовал от правительства РФ и глав регионов добиться конкретных результатов в ходе реализации национальных проектов. Он напомнил о задаче совершить прорыв в социальной сфере, в частности в здравоохранении, образовании, а также в развитии инфраструктуры.

— Дело не в указе, не в нацпроектах, в которые упакована наша работа по достижению известных и необходимых для страны показателей, а в результатах этой работы,— сказал Владимир Путин.

Напомни: после инаугурации 7 мая президент Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых необходимо к 2024 году. Для этого уже разработаны национальные проекты по двенадцати направлениям социально-экономического развития. Общий объем финансирования нацпроектов составит 14 трлн рублей.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на Кубани завершается работа по разработке региональной составляющей нацпроектов. На сегодняшний день планируется реализовать 41 региональный проект в рамках указа. Определены кураторы по каждому направлению.

— Мы понимаем персональную ответственность регионов за достижение целей и показателей федеральных проектов. Сегодня в Краснодарском крае сложилась стабильная экономическая ситуация — это позволяет с уверенностью говорить, что майский указ мы выполним,— отметил губернатор. — В паспортах региональных проектов Кубани, которые будут утверждены в начале декабря, уже прописаны необходимые для этого мероприятия и финансирование.