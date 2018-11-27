Краснодарское УФАС России сообщает о предстоящих публичных обсуждениях в сфере контрольной деятельности за третий квартал 2018 года и приглашает принять участие в мероприятии

Тридцатого ноября 2018 года, в 11:00 (регистрация участников с 10:30 до 11:00), по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 2, главный корпус Кубанского государственного технологического университета, 1-й этаж, аудитория Г 101, состоятся публичные обсуждения, которые будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Краснодарского края за третий квартал 2018 года.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. через официальный сайт Краснодарского УФАС России http://krasnodar.fas.gov.ru, раздел «Обратная связь»/«Написать в УФАС», в тексте обращения указав пометку «Для публичных обсуждений», или задать при проведении публичных обсуждений.

С докладами можно ознакомиться на сайте Краснодарского УФАС России: http://krasnodar.new.fas.gov.ru/documents/666894.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

Для уточнения организационных вопросов обращаться по тел. 8 (861) 253-53-65, контактное лицо: Анна Николаевна Мигунова, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .