«Таманский групповой водопровод» заменил аварийный участок магистрального водовода на Таманском полуострове

В пятницу 23 ноября специалисты ремонтно-эксплуатационного управления ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» успешно завершили работы по замене аварийного участка магистрального водовода В-27, который обеспечивает водой расположенный на берегу Азовского моря поселок Ильич.

«Поврежденный участок трубы проходит непосредственно под автодорогой, по которой осуществляется проезд в поселок. Степень коррозии металла настолько сильна, что ремонту труба уже не подлежала. Поэтому и было принято решение заменить аварийный участок магистрали под дорогой протяженностью 11,7 метров», - рассказал Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Для недопущения длительных перерывов водоснабжения потребителей были заранее проведены необходимые подготовительные работы: с обеих сторон автодороги предварительно выкопаны котлованы, резервуар чистой воды пос. Ильич наполнили до максимальных отметок. На время отключения магистрали В-27, вода жителям поселка поступала с РЧВ.

Трубы водопровода проходят в стальном чехле под дорогой, покрытой асфальтом, поэтому вскрывать асфальтовое покрытие не потребовалось. Старые стальные трубы были извлечены из чехла, взамен проложены новые диаметром 300 мм. Всего в ремонтных работах было задействовано две бригады аварийно-восстановительных работ: 12 специалистов и 5 единиц спецтехники. Работы по замене водовода были проведены оперативно, и уже в 16.00 после промывки и дезинфекции началось заполнение магистрального водовода. Благодаря тому, что работы по замене участка водовода были завершены ранее запланированных сроков, ограничения подачи воды потребителям удалось избежать.

Новый участок магистрального водовода позволит повысить качество предоставляемых услуг по водоснабжению, а также минимизировать риски возможных повреждений на данном участке водопроводных сетей.