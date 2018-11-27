В Белореченске женщина признана виновной в незаконной организации и проведении азартных игр

Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летней Джульетте Соколовой. Она признана виновной в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенном группой лиц по предварительному сговору. (п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ в редакции ФЗ от 22.12.2014 № 430).

Следствием и судом установлено, что Соколова вместе со своим знакомым в арендованном помещении, расположенном по улице Кирова города Белореченска, в период с февраля по март 2018 года проводила незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования. 2 марта 2018 года преступная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

Приговором Белореченского районного суда Соколовой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей.