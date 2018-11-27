Российские космонавты будут проходить реабилитацию в сочинских санаториях

Соответствующее соглашение подписали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди и руководитель национального научно-исследовательского испытательного центра подготовки имени Ю.А. Гагарина Павел Власов. Применяемые в сочинских здравницах программы по оздоровлению и лечению, оснащение и инфраструктура санаторно-курортных предприятий края соответствуют мировым стандартам и не уступают европейским здравницам.

– На Кубани действуют свыше 190 здравниц, специализирующихся на профилактике и лечении практически всех известных медицине заболеваний. Санатории, бальнеолечебницы и пансионаты с лечением работают по уникальным программам по оздоровлению и лечению с использованием наших богатых бальнеологических ресурсов, - подчеркнул Христофор Константиниди.

Подписанное соглашение подразумевает разработку комплекса мероприятий для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения российских экипажей космонавтов на базе здравниц Краснодарского края. В советское время Сочи был традиционным местом отдыха русских космонавтов. Свой первый отпуск после полета здесь провел Юрий Гагарин. Позже советские космонавты проходили на курорте специальные «морские» тренировки.

- Инфраструктура Краснодарского края и Сочи так развивалась эти годы, что по некоторым позициям намного лучше, чем то, что нам предлагают партнеры зарубежом. Поэтому мы выбрали Сочи. Кроме того, мы уже практически завершили проработку программы подготовки космонавтов, которую частично планируем здесь реализовать. Например, такой элемент как «приводнение» космонавтов после полета, а также «выживание» в горной местности. Наше присутствие в Сочи со следующего года будет масштабным, - рассказал Павел Власов.

Ирина СИЗОВА