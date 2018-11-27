На Кубани более 70 000 тысяч многодетных семей получат льготу на платных парковках

В краевом отделении ОНФ состоялся круглый стол по подготовке законодательной инициативы о предоставлении права бесплатного размещения автомобиля многодетной семьи на городских платных парковках. В заседании приняли участие представители отдела по социальной защите семьи, материнства и детства Минтруда и соцразвития Краснодарского края, департамента транспорта и дорожного движения г. Краснодар, начальник отдела по социальной работе с населением города, многодетные семьи.

Как показали результаты всероссийского мониторинга наличия льгот для многодетных семей на платных парковках, активистами ОНФ было выявлено всего 4 региона, где такие льготы существуют.

Действующих платных парковочных пространств в Краснодаре 15 624 машиномест, в муниципальной собственности находится 7 017, в Сочи 11 222, в муниципальной собственности 966. Право бесплатно припарковать свой автомобиль есть у определенных категорий граждан – это инвалиды I и II группы, представители ребенка инвалида, участники ВОВ, Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы. Из 7 тысяч парковочных мест, 10 % выделяется для этой категории населения в Краснодаре. В Краснодарском крае проживает 70 001 многодетная семья, которые ежедневно отвозят своих детей в детские сады, школы, лечебные учреждения и на развлекательные мероприятия, но для них такие льготы пока не предусмотрены. В ходе обсуждения этой проблемы, эксперты решили обратиться с законодательной инициативой о внесении поправок в 13 статью ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которой владелец платной парковки вправе сам устанавливать категории граждан, которые могут получить льготу. Закрепить в законе такое право за многодетными семьями.

«В Краснодарском крае с января по сентябрь 2018 года появилось на свет 47 911 детей, по данным Краснодарстата. Государство выплачивает материнский капитал, предоставляет финансовую и социальную поддержку семьям. Но и мы в регионах должны разрабатывать дополнительные льготные программы. Если молодые пары будут чувствовать защиту и поддержку, если они будут знать, что наличие 3-х и более детей будет им по силам, не только финансовым, но и морально, тогда мы добьемся увеличения рождаемости и улучшения демографической ситуации в стране». - прокомментировала эксперт ОНФ, депутат Государственной думы, Светлана Бессараб.

Во время выступления мамы 4 детей из Северского района была обозначена еще одна проблема – выдача удостоверения для многодетной семьи.

«Несколько лет назад мы семьей переехали на Кубань с Урала, там у меня не было никаких трудностей с получением такого удостоверения, которое действовало длительное время и гарантировало мне все полагающиеся льготы. В Краснодарском крае я столкнулась с проблемой, что такой документ действует здесь всего 10 дней». – комментирует Ирина Вишнякова.

Общероссийский народный фронт для решения этой проблемы решил направить инициативу в Законодательное собрание края с просьбой проработать алгоритм выдачи подобных удостоверений на длительный срок.